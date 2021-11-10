Emekli olacaklara flaş haber! SGK, Bağ-kur'lu milyonlar için önemli detay ortaya çıktı! Yüksek maaş almak mümkün! Emekliliğinizi 2022'ye erteleyip...
Emeklilik ile ilgili flaş detay! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Emeklilik hayali her çalışanın istekleri arasında yer alır. Ancak emekli olunca alınan aylık, çalışırken kazanılan maaş ile birebir aynı olmuyor. Daha az prim günü olan biri, daha fazla günü olan birinden daha yüksek maaş da alabilir. Tarihlere bağlı olarak emekli maaşı değişiyor. Bu bağlamda yüksek emekli aylığı almak için bazı avantajlar bulunuyor. Çoğu kişi arama motorlarında, 'Yüksek emekli maaşı nasıl alırım?' Sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu noktada kritik tarihler oldukça önemli. İşte emekli maaşına dair tüm detaylar haberimizde!
Emekli olacaklara flaş haber! SGK, Bağ-kur'lu milyonlar için önemli detay ortaya çıktı! Yüksek maaş almak mümkün! Emekliliğinizi 2022'ye erteleyip... Emekli olmanın yanı sıra yüksek aylık almak her çalışanın hayallerinden biridir. Emeklilik maaşı alanlar dilekçe yoluyla daha yüksek maaş alabilme imkanına sahip olabiliyor. Bununla bağlantılı olarak emeklilik tarihi yaklaşan kişiler, daha yüksek emekli maaşı bağlatmak için dilekçenin yılbaşından önce mi sonra mı verilmesi gerektiğini merak ediyor. Çoğu birey arama motorlarında, yüksek emekli maaşı alma yollarını merak ediyor. Bu noktada kritik tarihler oldukça önemli!
Emeklilik döneminde yüksek maaş almak herkesin hayali. Emekli aylığını yükseltmenin bazı yolları bulunuyor. Emekli maaşı bağlanırken tarihler büyük önem taşıyor. Tarihlere bağlı olarak emekli maaşı değişiyor.
EMEKLİLİĞİNİZİ 2022'YE ERTELEYEBİLİRSİNİZ
Soru: Çalışanın emekliliği dolduğunda, 2021 Aralık'ta emekli olmaları mı, yoksa 2022 Ocak'ta emekli olmaları mı daha avantajlı olur? Müjdat D.
Cevap: Sene sonuna kadar başvuruda bulunursanız bu yılın ocak ve temmuz emekli zamları emekli maaşınıza eklenecek, 2022'nin başında başvurursanız sadece yeni senenin ocak ayında zam tutarı aylığınıza eklenecek.
Ayrıca emekli maaşının belirlenmesinde de fark olacak. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde emeklilik dilekçesinin yılbaşından sonra verilmesi daha avantajlı. Kıdem tazminatı açısından ise gelecek sene emekli olmak daha avantajlı olacaktır, çünkü tazminatın tavanı artacak.