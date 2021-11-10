Emekli olacaklara flaş haber! SGK, Bağ-kur'lu milyonlar için önemli detay ortaya çıktı! Yüksek maaş almak mümkün! Emekliliğinizi 2022'ye erteleyip... Emekli olmanın yanı sıra yüksek aylık almak her çalışanın hayallerinden biridir. Emeklilik maaşı alanlar dilekçe yoluyla daha yüksek maaş alabilme imkanına sahip olabiliyor. Bununla bağlantılı olarak emeklilik tarihi yaklaşan kişiler, daha yüksek emekli maaşı bağlatmak için dilekçenin yılbaşından önce mi sonra mı verilmesi gerektiğini merak ediyor. Çoğu birey arama motorlarında, yüksek emekli maaşı alma yollarını merak ediyor. Bu noktada kritik tarihler oldukça önemli!