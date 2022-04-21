700 bin kişinin ay sonunda maaşına İLAVE PARA YATIYOR! 52 günde NET 9 bin 293 TL... Asgari ücretle çalışana 1.550 TL ödenecek!

Nisan ayının son günlerine yaklaşırken çalışanlara ve emeklilere ikramiye heyecanı sardı. Bu ay emeklilerin yanında işçiler de ikramiye alacak. Kamu işçilerine verilecek ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Bu ay yaklaşık 700 bin işçiye 13 günlük ikramiye ödemeleri 29 Nisan'da hesaplarda olacak. En az 1.550 en yüksek ise 2.333 TL yatırılacak. Peki, kim ne kadar ikramiye alacak? İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte tüm soruların cevabı!