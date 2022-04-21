ASHB PTT, ATM üzerinden paranızı tek kalemde veriyor! e-Devlet'ten BAŞVURUN! TC'sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlara 1100 TL veriliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 1.100 TL sosyal yardım ödemeleri hakkında araştırmalar sürüyor. Çalışan çalışmayan ASHB'den bin 100 TL yardım müjdesi var. Onaylandığı an ATM'den anında çekilebiliyor. 1100 TL destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Vatandaşı ekonomik anlamda desteklemek ve korumak amacıyla başlatılan destekler için başvuru bilgileri merakla araştırılıyor. 1100'er liralık destek içeren Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında, tüm gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. Müracaat ettikten sonraki süreç e-Devlet üzerinden kolaylıkla takip edilmektedir....