ASHB PTT, ATM üzerinden paranızı tek kalemde veriyor! e-Devlet'ten BAŞVURUN! TC'sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlara 1100 TL veriliyor!
Devlet tarafından her yıl milyonlarca vatandaşa sosyal yardım ödemesi yapılıyor. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için için başvuruların nasıl yapıldığına dair detaylar merak edilip araştırılıyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırılıyor. Peki, 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? 3. faz ödemeleri e-Devlet başvurusu açıldı mı? İşte merak edilenler...
21.04.2022 09:02 - Son Güncelleme: 21.04.2022 09:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 1.100 TL sosyal yardım ödemeleri hakkında araştırmalar sürüyor. Çalışan çalışmayan ASHB'den bin 100 TL yardım müjdesi var. Onaylandığı an ATM'den anında çekilebiliyor. 1100 TL destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Vatandaşı ekonomik anlamda desteklemek ve korumak amacıyla başlatılan destekler için başvuru bilgileri merakla araştırılıyor. 1100'er liralık destek içeren Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında, tüm gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. Müracaat ettikten sonraki süreç e-Devlet üzerinden kolaylıkla takip edilmektedir....