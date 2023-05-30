Emekli, memur zammı için net tablo açıklandı! 2000 s. SSK, Bağkur’a 8.835 TL kök maaş, Memura 23.690 TL + 5.000 TL refah payı! Temmuz 6 aylık enflasyon farkıyla...

Milyonlarca vatandaşın dikkatini çeken konular arasında memur zammı ve emekli zammı yer alıyor. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine çıkarılacak ve bu artışın tüm memur maaşlarına kademeli olarak yansıtılması bekleniyor. Temmuz ayında 7.500 liranın üzerindeki aylıklara yönelik emekli maaşı zammı ise 3 kademede gerçekleştirilecek. Memurlar için yüzde 26'nın üzerinde refah payı da gündemde. Peki, Temmuz ayında memur zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen yeni maaş tablosu...