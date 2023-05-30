Emekli, memur zammı için net tablo açıklandı! 2000 s. SSK, Bağkur'a 8.835 TL kök maaş, Memura 23.690 TL + 5.000 TL refah payı! Temmuz 6 aylık enflasyon farkıyla...
Emekli ve memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın 'En düşük memur maaşı 22 bin TL' ve refah payı müjdesi sonrası hummalı çalışmalar ve hesaplamalar yapılmaya başlandı. Emekli maaşları için kademeli artış beklenirken, zam oranları doğrudan 6 aylık enflasyon rakamlarına bağlı olacak. Peki, Temmuz emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte yeni hesaplama tabloları...
Milyonlarca vatandaşın dikkatini çeken konular arasında memur zammı ve emekli zammı yer alıyor. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine çıkarılacak ve bu artışın tüm memur maaşlarına kademeli olarak yansıtılması bekleniyor. Temmuz ayında 7.500 liranın üzerindeki aylıklara yönelik emekli maaşı zammı ise 3 kademede gerçekleştirilecek. Memurlar için yüzde 26'nın üzerinde refah payı da gündemde. Peki, Temmuz ayında memur zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen yeni maaş tablosu...
Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de milyonları ilgilendiren düzenlemeler devreye girecek. Ardından Temmuz ayı ile birlikte emeklilerin ve memurların maaş zamları ortaya çıkacak.
Öncelikle 2024 yılı bütçesinin hazırlıkları başlarken Orta Vadeli Program ve enflasyon ile mücadelede alınacak tedbirler devreye girecek. Sanayi, turizm, enerji, ihracat gibi alanlarda çalışmalar devam ederken bir yandan da dar ve sabit gelirliler için sosyal politikalar devreye alınacak. Bu noktada Haziran ayı ile birlikte düzenlemeler peş peşe Meclis'e gönderilecek.