Asgari ücretliye ucuz konut! 250 bin konut, 100 bin altyapılı ev arsası, 10 bin sanayi sitesi! İşte başvuru detayları
Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağı tarihin en büyük sosyal konut projesiyle 1 milyonu aşkın vatandaş ucuz konuta, 100 bin kişi işe kavuşacak. Evlerin taksitleri asgari ücrete göre belirlenecek. İsteyen arsa veya işyeri de alabilecek.
13.09.2022 06:56 - Son Güncelleme: 13.09.2022 06:56
Başkan Tayyip Erdoğan, 81 ilde vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak projenin detaylarını açıklayacak.
20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretilirken, ilk kez tek seferde 250 bin konut yapılacak.