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Haberler Ekonomi Asgari ücretliye ucuz konut! 250 bin konut, 100 bin altyapılı ev arsası, 10 bin sanayi sitesi! İşte başvuru detayları

Asgari ücretliye ucuz konut! 250 bin konut, 100 bin altyapılı ev arsası, 10 bin sanayi sitesi! İşte başvuru detayları

Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağı tarihin en büyük sosyal konut projesiyle 1 milyonu aşkın vatandaş ucuz konuta, 100 bin kişi işe kavuşacak. Evlerin taksitleri asgari ücrete göre belirlenecek. İsteyen arsa veya işyeri de alabilecek.

13.09.2022 06:56 - Son Güncelleme: 13.09.2022 06:56
Asgari ücretliye ucuz konut! 250 bin konut, 100 bin altyapılı ev arsası, 10 bin sanayi sitesi! İşte başvuru detayları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntıları bugün belli oluyor.

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Asgari ücretliye ucuz konut! 250 bin konut, 100 bin altyapılı ev arsası, 10 bin sanayi sitesi! İşte başvuru detayları

Başkan Tayyip Erdoğan, 81 ilde vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak projenin detaylarını açıklayacak.

Asgari ücretliye ucuz konut! 250 bin konut, 100 bin altyapılı ev arsası, 10 bin sanayi sitesi! İşte başvuru detayları

20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretilirken, ilk kez tek seferde 250 bin konut yapılacak.

Asgari ücretliye ucuz konut! 250 bin konut, 100 bin altyapılı ev arsası, 10 bin sanayi sitesi! İşte başvuru detayları

100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkânı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşa kendi işini kurma imkânı verilecek.

Asgari ücretliye ucuz konut! 250 bin konut, 100 bin altyapılı ev arsası, 10 bin sanayi sitesi! İşte başvuru detayları

Vatandaşa yüzde 10 peşinatla, 240 ay vadeyle ev sahibi olma imkanı sağlanırken; konut projesinde gençler, emekliler, şehit yakını ve gaziler ile engelliler için kontenjan ayrılacak.

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