Emekli, memur, memur emeklisi zammında kritik rakamlar: 16’yı geçebilir! Toplu sözleşme zammı, ek olarak enflasyon farkı, refah payı...

Zam oranlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni yılın git gide yaklaşmasıyla birlikte emekli, memur, memur emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı hakkında yeni rakamlar da gelmeye devam ediyor. Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde! 17.6 milyon kişi maaşının ne kadar artacağını araştırıyor. 2022 emekli ve memur zammı ile yeni maaşları için geri sayım sürerken ipuçları da gelmeye başladı. Emeklilerin beklediği enflasyon oranı ile ilgili de ipuçları geliyor. Memur ve memur emeklisine maaş zammının yanı sıra ek olarak enflasyon farklı ve refah payı müjdesi geldi.