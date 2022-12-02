2000 öncesi emekliye 5.533 TL, 2000 sonrası 3.430 TL TABAN maaş! Ocakta %73 ZAM + Refah Payı! 6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, Esnaf emekli maaş TABLOSU!

Ocak ayı zamlı maaşlar için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli memur geriye kalan 2 veri sonrası ne kadar maaş zammı alacağını merak ediyor. Ek zam konusu da gündeme geldi. SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı sağlanıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında temmuz ile aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Kesin oran OCAK ayında belli olacak. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre emeklinin alacağı zam oranı 18-20 bandında olacak. İşte 2023 SSK, Bağkur emekli maaş tablosu haberimizde!