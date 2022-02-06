Emekli, memur, çalışan, EYT’li herkesi enterese ediyor! 6 yıl fark var! Daha erken maaş bağlanacak! 15 Mayıs 2022’den sonra...

SSK'DAN DAHA ERKEN AYLIK BAĞLANIR

Soru: 10 Mart 1973 doğumluyum. İlk defa sigortalı çalışmaya başlama tarihim 1 Ocak 1991. SSK'ya 1985 gün prim ödemem bulunuyor. 1705 gün de Bağkur'a prim ödemem var. Yine Bağkur'a 410 gün prim borcum bulunuyor. 19 ay askerlik yaptım. Hangi şartlarda emekli olurum?

Cevap: Bağkur prim borcunuzu yatırıp 1710 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5400 güne tamamlamanız şartıyla 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte Bağkur'dan emekli olabilirsiniz. SSK'dan daha erken emekliliğiniz mümkün.19 ay olan askerlik sürenizi borçlanıp, sigortalı bir işte çalışarak SSK'ya 1265 gün de prim ödeyip toplam priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Hemen başlayıp ara vermeden prim ödemeniz halinde, 2025 Ağustos ayının sonunda SSK'dan emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 52 yaş şartlarına tabi olarak).