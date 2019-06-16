Emekli maaşlarına 320 TL zam! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar artacak?
Emekliler, maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammının heyecanını yaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için beklenti anketinden yüzde 5.94 tahmini çıktı. Buna göre maaşlarda 66 ile 320 lira arasında artış yaşanacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar...
16.06.2019 07:54
- Son Güncelleme: 16.06.2019 07:54
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