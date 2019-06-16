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Emekli maaşlarına 320 TL zam! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar artacak?

Emekliler, maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammının heyecanını yaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için beklenti anketinden yüzde 5.94 tahmini çıktı. Buna göre maaşlarda 66 ile 320 lira arasında artış yaşanacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar...

16.06.2019 07:54 - Son Güncelleme: 16.06.2019 07:54
Emekli maaşlarına 320 TL zam! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar artacak?

Emekliler Temmuz zammı heyecanı yaşıyor.

Emekli maaşlarına 320 TL zam! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar artacak?

Yaklaşan Temmuz ayında alacakları zam oranlarını merak eden emekliler, enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

Emekli maaşlarına 320 TL zam! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar artacak?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammını, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı gösterecek.

Emekli maaşlarına 320 TL zam! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar artacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
İlk 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 4.99 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinden Ocak- Haziran enflasyonu için 'yüzde 5.94' tahmini çıktı.

Emekli maaşlarına 320 TL zam! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar artacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.94 olacak ve maaşlarda 66 ile 320 lira arasında artış yaşanacak.

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