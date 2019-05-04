Altın fiyatlarında son durum! 4 Mayıs 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar
Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Düğün sezonunu başlaması ile birlikte gündeme gelen altın fiyatları yatırımcıların sıklıkla araştırdığı konuların başında geliyor. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan tamamladı. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Mayıs Cumartesi güncel altın fiyatları...
04.05.2019 09:54
- Son Güncelleme: 04.05.2019 09:54
Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işlem gününün kapanışında çeyrek altın 401,00 lira, Cumhuriyet altını 1.641,00 liradan satılırken, gram altın fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Mayıs canlı altın fiyatları...
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