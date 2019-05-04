Altın fiyatlarında son durum! 4 Mayıs 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işlem gününün kapanışında çeyrek altın 401,00 lira, Cumhuriyet altını 1.641,00 liradan satılırken, gram altın fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Mayıs canlı altın fiyatları...