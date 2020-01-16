Başkan Erdoğan "Hayalim" demişti! O projede son durum havadan görüntülendi
Başkan Erdoğan'ın "Hayalim" diyerek bahsettiği ve Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırımı durumundaki projede inşaat çalışmaları sürüyor. 2682 yatak kapasiteli olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bu yılın ortalarına doğru hizmete alınması planlanıyor.
16.01.2020 14:19
- Son Güncelleme: 16.01.2020 14:21
Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olan, İstanbul ve çevre illere hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. 2682 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti vermeye başlayacak olan hastanenin bu yılın ortalarına doğru açılması planlanıyor.
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