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Emekli maaşını yükseltme formülü! Yüksek aylık için nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...

Yüksek emekli aylığının yolu çalışırken atılıyor. Yüksek prim ödemek, iki işte birden çalışmak maaşı artırırken; emekli aylığını kestirip çalışmaya devam edenler de gelirini yükseltebiliyor.

Hazal Ateş
04.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 04.04.2022 06:59
Emekli maaşını yükseltme formülü! Yüksek aylık için nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...

■ Emekli olduktan sonra çalışanların emekli aylığı artar mı?
Çalışma biçimine göre değişiyor.Emekli olduktan sonra destek primi ödeyerek çalışanlar işlerinden ayrıldığında aynı aylığı alır.

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Emekli maaşını yükseltme formülü! Yüksek aylık için nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...

Emekli olduktan sonra destek primi ödeyerek çalışanlar işlerinden ayrıldığında aynı aylığı alır.

Emekli maaşını yükseltme formülü! Yüksek aylık için nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...

Emekli aylığını kestirerek çalışmaya devam edenler normal sigortalı gibi çalışır.

Emekli maaşını yükseltme formülü! Yüksek aylık için nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...

Çalışılan dönemin primlerine göre emekli aylığı yeniden hesaplanır.

Emekli maaşını yükseltme formülü! Yüksek aylık için nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...

Destek primi ödemenin emekli aylığına bir etkisi var mı?
Sosyal güvenlik destek priminin emekli aylığına katkısı bulunmuyor.

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