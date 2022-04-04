Emekli maaşını yükseltme formülü! Yüksek aylık için nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...
Yüksek emekli aylığının yolu çalışırken atılıyor. Yüksek prim ödemek, iki işte birden çalışmak maaşı artırırken; emekli aylığını kestirip çalışmaya devam edenler de gelirini yükseltebiliyor.
04.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 04.04.2022 06:59
■ Emekli olduktan sonra çalışanların emekli aylığı artar mı?
Çalışma biçimine göre değişiyor.Emekli olduktan sonra destek primi ödeyerek çalışanlar işlerinden ayrıldığında aynı aylığı alır.
■ Destek primi ödemenin emekli aylığına bir etkisi var mı?
Sosyal güvenlik destek priminin emekli aylığına katkısı bulunmuyor.