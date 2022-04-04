Bunu yapan çalışana kötü haber! Yargıtay’dan emsal yüksek tazminat kararı!

YARGITAY NE DİYOR?

Borçlar Kanunu işçi açısından çalışırken işverenle rekabet etmemeyi emredici olarak düzenlemiştir. Buna göre; işçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez.