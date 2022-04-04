Bunu yapan çalışana kötü haber! Yargıtay’dan emsal yüksek tazminat kararı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Yargıtay'dan geldi. İşçi, iş sözleşmesi sürerken işverenle rekabet edecek davranışlara girmemeli. Aksi halde işverenin fesih hakkı doğar ve işçi yüksek tazminat ödemek zorunda kalabilir. İşte detaylar...
Borçlar Kanunu'na göre işçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorunda. Sadakat borcu çok geniş kapsamlı bir borç olup işçiye yapması veya yapmaması gereken birçok davranışı yükler. Bunun sınırlarının baştan belirlenmesi mümkün olmayıp iş hayatının seyri içinde belirlenir.
Milliyet'te yer alan habere göre, Sadakat borcu işçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarının başında gelir. Sadakat borcu, işçinin işverenin ve işyerinin çıkarlarını koruması, işverene zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmasıdır. İşçi işverene ekonomik, ticari veya mesleki yönden zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmalıdır.
YARGITAY NE DİYOR?
Borçlar Kanunu işçi açısından çalışırken işverenle rekabet etmemeyi emredici olarak düzenlemiştir. Buna göre; işçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez.