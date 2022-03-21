Emekli maaşını yükselten 3,5 yıl formülü! SSK-Bağkur fark etmiyor, maaşa ek 750 TL yatacak! Her ay aylıklara 50 - 60 TL kazanç...
Emekli vatandaşlar için merakla beklenen haber geldi. Her emeklinin hayali yüksek maaş almaktır. Bunun temeli de çalışırken atılıyor. Prim tutarları ve hangi kurumdan emekli olunacağı maaşta etkili oluyor. Maaşın düşük gösterilmemesi de önemli faktörler arasında. Son 3.5 yılda SGK'ya bu yıl için tavan fiyat olan 37 bin 530 liradan kazanç bildirilmesi durumunda emekli maaşları yükseliyor. SSK veya Bağkur'lu olmak bu durumu değiştirmiyor. Tavandan bildirilmiş olan kazançlar 3,5 yılda emekli aylığını 750 liraya kadar yükseltiyor. Peki, emekli aylığı nasıl yükseltilir? İşte detaylar...
21.03.2022 21:44 - Son Güncelleme: 21.03.2022 21:44
Emekli aylığını yükseltmek isteyenler için çeşitli tüyolar geldi. Emekli milyonlara güzel haber açıklandı. Aylıklar 750 lira artacak. Yaşa ve ödenen prime göre değişen emekli aylığında son 3.5 yılda SGK'ya bu yıl için tavan fiyat olan 37 bin 530 liradan kazanç bildirilirse her ay için emekli aylığı 50-60 lira artıyor. 3,5 yılda tavandan bildirilen kazançlar aylığı 750 TL yükseltiyor...