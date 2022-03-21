Emekli maaşını yükselten 3,5 yıl formülü! SSK-Bağkur fark etmiyor, maaşa ek 750 TL yatacak! Her ay aylıklara 50 - 60 TL kazanç...

Emekli aylığını yükseltmek isteyenler için çeşitli tüyolar geldi. Emekli milyonlara güzel haber açıklandı. Aylıklar 750 lira artacak. Yaşa ve ödenen prime göre değişen emekli aylığında son 3.5 yılda SGK'ya bu yıl için tavan fiyat olan 37 bin 530 liradan kazanç bildirilirse her ay için emekli aylığı 50-60 lira artıyor. 3,5 yılda tavandan bildirilen kazançlar aylığı 750 TL yükseltiyor...