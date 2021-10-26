Emekli maaşını taşıyanlar yaşadı! Tam 2.100 TL karşılıksız ödeme yapılacak! İşte bankaların emekli promosyon miktarları…
Bankalar adeta birbirleriyle yarış halinde ve emekli maaşını taşıyanlara birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor. Bankalara göre tutar değişiyor ve emekli maaşını kendisine taşıyanlar karşılıksız, geri ödeme olmadan promosyon miktarını hesaba aktarıyor. Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Akbank, TEB ve daha pek çok markanın emekli promosyon miktarlarını merak eden vatandaşlar hepsini araştırmak ve kıyaslama yaparak kendileri için en uygun olanı tercih etmek istiyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, yararlanma şartları neler? İşte tüm bilgiler!
Tüm bankalar emeklilerin maaş hesaplarını kendilerine taşıması için kampanyaları sürüyor ve sık sık güncelleniyor. Bu konuda da yarış halinde olan bankalardan bir tanesine karar vermek isteyen vatandaşlar hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini, bunun için istenilen şartların neler olduğu gibi bilgileri gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Akbank, TEB ve daha birçok bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini ve yararlanma şartlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.
TEB 2.100 TL'YE VARAN DESTEK
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 1.800 TL'ye varan promosyon kazanıyor.
Ayrıca bankamızdan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterilerimiz onaylanan kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 TL ve üzeri market ve sağlık alışverişinde %20 indirim, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca en fazla 300 TL indirim kazanıyor. Kampanya detayları için tıklayınız.
1.800 TL'ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:
Kampanya 08.10.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.
Emekli müşterilerimizin kampanya dönemi içerisinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.
Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.
Aşağıdaki tabloda "Nakit Promosyon" sütununda belirtilen tutarlar müşterilerimizin emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt etmelerine karşılık ödenecek promosyon tutarlarını, "Ek Promosyon" sütununda belirtilen tutarlar ise müşterilerimizin 36 aylık taahhüt süreleri boyunca Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulundurmalarına karşılık ödenecek promosyon tutarlarını göstermektedir.
Kampanya döneminde verilen ek promosyon, yeni verilen 36 aylık emekli taahhütnamesi ve 2 adet otomatik fatura ödeme talimatları için geçerli olup verilen ürün ve/veya taahhütlerinden herhangi birinin iptal edilmesi, Bankamızda var olan Otomatik Fatura Talimat adedinin 2'nin altına düşmesi durumunda verilen ek promosyon müşterilerimizden kıstelyevm esasına göre iade alınacaktır.
Kampanya döneminde verilen ek promosyon emekli maaşını TEB'e yeni taşıyacak müşterilerimiz için geçerli olup TEB'den emekli maaşını alan mevcut müşterilerimiz de taahhüdünü 36 aylık sürede yenileyerek kampanya döneminde verilen ek promosyon tutarında promosyon almaya hak kazanabilirler.