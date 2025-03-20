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BİM-A101 ve ŞOK'tan tereyağı yoğurt peynir ve süt alanlar dikkat

"🧈🥛 BİM, A101 ve ŞOK'ta fiyatlar yine değişti! Tereyağı, yoğurt ve sütte en ucuz hangi market? İşte güncel fiyatlar ve tasarruf tüyoları…"

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 10:35 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 10:10
BİM-A101 ve ŞOK’tan tereyağı yoğurt peynir ve süt alanlar dikkat

Tüketicilerin her alışveriş listesinin başında yer alan temel gıdaların fiyatlarını araştırdık. BİM, A101 ve ŞOK gibi indirim marketlerinde satılan tereyağı, yoğurt ve süt ürünlerinin son fiyatlarını karşılaştırdık: Hangi markette ne kadar tasarruf mümkün? 1 kg tereyağında fiyat farkı 15 TL'yi aşarken, yoğurt ve sütte de benzer dalgalanmalar dikkat çekiyor.

BİM-A101 ve ŞOK’tan tereyağı yoğurt peynir ve süt alanlar dikkat

Tereyağı Fiyatları: ŞOK'ta 1 kg Tereyağı 349 TL!

ŞOK marketteki Mis markasının tereyağı fiyatları dikkat çekiyor:

250 gr Tuzsuz Tereyağı: 96,50 TL (386 TL/kg)

500 gr Sade Tereyağı: 165 TL (330 TL/kg)

1 kg Tereyağı: 349 TL (349 TL/kg)

BİM-A101 ve ŞOK’tan tereyağı yoğurt peynir ve süt alanlar dikkat

BİM'de ise Pervin marka 1 kg tereyağı 349 TL ile benzer fiyatlı. Ancak Dost markanın aromalı süt ürünleri (örneğin 1.5 lt çilekli süt 10,75 TL) daha uygun alternatifler sunuyor.

BİM-A101 ve ŞOK’tan tereyağı yoğurt peynir ve süt alanlar dikkat

Yoğurt Fiyatları: En Uygun Seçenekler Hangisi?

ŞOK Market (Mis Markası):

750 gr Light Yoğurt: 35,90 TL (48 TL/kg)

3 kg Tam Yağlı Yoğurt: 125 TL (41,67 TL/kg)

900 gr Süzme Yoğurt: 94,50 TL (105 TL/kg)

BİM-A101 ve ŞOK’tan tereyağı yoğurt peynir ve süt alanlar dikkat

A101 (Birşah Markası):

3 kg Tam Kıvamında Yoğurt: 109,50 TL (36,50 TL/kg)

1.5 kg Kaymaklı Yoğurt: 84,50 TL (56,33 TL/kg)

BİM-A101 ve ŞOK’tan tereyağı yoğurt peynir ve süt alanlar dikkat

BİM (Dost Markası):

2.5 kg Yarım Yağlı Yoğurt: 89,50 TL (35,80 TL/kg)

900 gr Süzme Yoğurt: 94,50 TL (105 TL/kg)

BİM-A101 ve ŞOK’tan tereyağı yoğurt peynir ve süt alanlar dikkat

Süt Fiyatları: BİM'de 1 lt Süt 9,75 TL!

BİM (Dost Markası):

1 lt Yarım Yağlı Süt: 9,75 TL

1 lt Laktozsuz Süt: 39,75 TL

A101 (Birşah Markası):

1 lt Yağlı Süt: 33,75 TL

BİM-A101 ve ŞOK’tan tereyağı yoğurt peynir ve süt alanlar dikkat

BİM-A101 ve ŞOK Market Fiyat Karşılaştırılması

BİM-A101 ve ŞOK’tan tereyağı yoğurt peynir ve süt alanlar dikkat

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır

Kaynak: Bu haber, BİM, A101 ve ŞOK marketlerinin güncel fiyat listeleri baz alınarak takvim.com.tr tarafından hazırlanmıştır