Tarım Kredi'de 59 üründe altın fiyatlar sıralandı! Hafta başı indirimi geldi: 12-23 Ağustos'ta yoğurt, peynir, tereyağı, balık, un...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 12 Ağustos tarihine özel yeni indirimleri duyurdu. Tarım Kredi tarafından açıklanan listeye göre, nohut, mercimek, pirinç, süt, yoğurt, peynir çeşitleri ve et ürünlerinde ağustos ayına özel indirimler yapıldı. Bu kampanya, ucuz alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi...