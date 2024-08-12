Tarım Kredi'de 59 üründe altın fiyatlar sıralandı! Hafta başı indirimi geldi: 12-23 Ağustos'ta yoğurt, peynir, tereyağı, balık, un...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 12 Ağustos tarihine özel yeni indirimleri duyurdu. Tarım Kredi tarafından açıklanan listeye göre, nohut, mercimek, pirinç, süt, yoğurt, peynir çeşitleri ve et ürünlerinde ağustos ayına özel indirimler yapıldı. Bu kampanya, ucuz alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 12 Ağustos tarihine kadar geçerli olan indirimli ürünler listesini duyurdu. Bu dönemde, nohut, mercimek, pirinç, süt, yoğurt, peynir çeşitleri, zeytin, hazır mıhlama, kıyma, köfte, sosis ve sucuk gibi temel ürünlerde çeşitli indirimler uygulanacak. İşte 12-23 Ağustos Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...
Tukaş Mısır 3'lü paket 44.90 TL
BİZİM Margarin 19.90 TL