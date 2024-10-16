Emekli maaşındaki tarih farkı %35’e çıktı! 2’li çözüm masada! 1.8 sabit katsayı sistemi mi gelecek? 1999-2000-2008 sonrası SGK’lılar...

2024 ve 2025 yıllarında emeklilik başvurusu yapanlar arasında maaş hesaplamalarında %30 oranında bir fark ortaya çıkmaktadır. Bu fark, hesaplamanın dayandığı güncelleme katsayısından kaynaklanıyor. Peki, bu aradaki fark için nasıl bir önlem alınacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem youtube hesabı üzerinden çözüm yollarını anlattı.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar... Bu son günlerde en çok konuştuğumuz konulardan biri, 2024 ve 2025 yıllarında emeklilik başvurusu yapanlar arasında oluşan maaş farkları. Ağustos ayında bu konuyu gündeme getirmiştim, hatta yazı da yazmıştım ve tartışmalar başlamıştı. Ancak bazı tartışmalar yanlış mecralara çekildi.