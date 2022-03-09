Emekli maaşına en az 2.000 TL ikramiye ödenecek! Bayram öncesinde emekli ikramiyelerinde sevindiren oranlar belli oldu! Biraz önce belli oldu!
Emeklilere nakit ikramiye desteği verilmeye başladı! Bayram evvel çift ikramiye alabilmek amacıyla emekli maaş taşıma işlemlerinin yapılması gerekiyor. Bankalardan 2.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu alarak ve 2022 senesi amacıyla belirlenecek bayram ikramiyelerinin de yatmasıyla emeklinin cebinin rahatlatılması hedefleniyor. Peki emekli maaşına en yüksek promosyon hangi bankada, 2022 emekli ikramiyelerinde son hal ne? İşte detaylar
Emekli maaşına ek ikramiye ödemesi alarak nakit sıkıntılarını gidermek isteyenler bankaların cazip teklifleriyle bu isteklerini yerine getirebiliyor. Türkiye İş Bankası ve Şekerbank tarafından emekli maaşını taşıyanlara özel 2.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacağının duyurulması ise sevinç yarattı!
İş Bankası SGK Emekli Maaş Ödemleri
Türkiye İş Bankası emekli maaş müşterilerine ikramiye ödemelerine başladı. 31 Mart'a kadar başvurularını yapan ve SGK emekli maaşını 3 yıllığına bankadan almayı taahhüt edenler için 2.000 TL'ye varan ikramiye ödemesi gerçekleştirecek.
Maaş taşıma işlemlerini yapan tüm SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına aktarılacak ödemeler kapsamında 3 iş günü içinde hesaplara nakit promosyonlarının aktarılması hedefleniyor.
İş Bankası üzerinden emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinde aylık maaş tutarı dikkate alınarak oranlar belirlenecektir. Buna göre 1.500 TL ve altında maaş alanlar 1.750 TL, 1.500 TL – 2.500 TL arasında maaş alanlar 1.875 TL ve 2.500 TL üzerinde maaş alanlar ise 2.000 TL ikramiye fırsatından yararlanabilecek.
Şekerbank Emekli Promosyon Oranları Güncellendi!
Şekerbank Emekli Müşteri Paketi kapsamında bayram öncesinde emeklinin rahat etmesini sağlamayı hedefliyor. 2.000 TL'ye varan emekli nakit ikramiye ödülü ile destek sunan Şekerbank, ayrıca ilk 3 ay ötelemeli kredi kullanma fırsatını da tüm emekli vatandaşlara sunmaya devam ediyor.