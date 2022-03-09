90 gün geri ödeme yok! ATM’den de çekiliyor! 5724’e kısa mesaj gönder 125.000 TL anında hesaba yatsın!

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İhtiyaç sahiplerinin hesaplarına Vakıfbank ve TEB'den hemen nakit ödemesi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Düşük faiz oranları ve makul geri ödeme seçenekleri ile yayılan krediler, 3 aya varan erteleme seçenekleriyle söz hususu kredilerin çoğu vatandaşa destek olması hedefleniyor. İşte bankalardan en makul ihtiyaç kredisi kampanyaları
Vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarının çözümü TEB ve Vakıfbank aracılığıyla gideriliyor. Kolay başvuru adımlarını takip ederek nakit sıkıntısı çekenlerin rahatça kredi kullanması sağlanacak. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile vatandaşların tüm nakit ihtiyaçlarının bu iki bankadan sağlanacak finansman desteği ile çözüme kavuşturulması hedefleniyor.
CEPTETEB 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından CEPTETEB ile anında ihtiyaç kredisi sunuluyor. Tüm ihtiyaçları için vatandaşların 3 aya varan erteleme seçenekleri ile yararlanabilecekleri krediler kapsamında %1,85'ten aşlayan faiz oranları ile kredi sunulacak.
100.000 TL'ye kadar olan tüm ihtiyaçları için vatandaşların tek tıkla kredi başvurusu yapması da sağlanıyor. 36 aya varan vade imkanın yer aldığı kredide geri ödeme seçenekleri de avantajlı şekilde sunulacak. Kefil ya da teminat şartının aranmadığı kredi ile vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.
İlgili krediden yararlanmak isteyenlerin CEPTETEB Şubesi müşterisi olması halinde tahsis ücreti ödemeden CEPTETEB üzerinden anında kredi başvurusunu yapması mümkündür.