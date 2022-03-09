2, 3 odalı sıfır TOKİ dairelerine 240 ay vade +19 bin TL peşinatla sahip olun !392 TL'ye aidat değil ev taksiti ödeyin! Başvuru e-Devlet'ten...

Ev almak isteyenler için TOKİ yeniden harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni bir ilan yayınladı. Hem büyük, hem sağlam, hem de ucuza ev almanın zor olduğu şu günlerde vatandaşlar TOKİ tarafından satışa çıkarılan daireleri yakından takip ediyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar TOKİ'den en uygun 165 bin TL'ye ev sahibi olabilecek. Başvurular belirlenen bankalar ile e-Devlet üzerinden alınacak. %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,%20 peşinat bedeli için 240 ay vade kullanılacak. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar seçecekleri peşinat ve vade seçeneği ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. İşte TOKİ yeni kampanya detayları!