2, 3 odalı sıfır TOKİ dairelerine 240 ay vade +19 bin TL peşinatla sahip olun !392 TL'ye aidat değil ev taksiti ödeyin! Başvuru e-Devlet'ten...
Ucuz konut ve uygun fiyatlarla ev satın almak isteyenler TOKİ tarafından yayınlanan güncel kampanyaları takip ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan konut projesini başvuran kapıyor. Ev sahibi olup kiradan kurtulmak isteyenler yahut yatırım amaçlı konut almak isteyenler TOKİ aylık kampanyalarını anbean takip edip araştırıyor. İşte Mart ayı 2022 TOKİ kampanyalarına dair merak edilenler!
Ev almak isteyenler için TOKİ yeniden harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni bir ilan yayınladı. Hem büyük, hem sağlam, hem de ucuza ev almanın zor olduğu şu günlerde vatandaşlar TOKİ tarafından satışa çıkarılan daireleri yakından takip ediyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar TOKİ'den en uygun 165 bin TL'ye ev sahibi olabilecek. Başvurular belirlenen bankalar ile e-Devlet üzerinden alınacak. %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,%20 peşinat bedeli için 240 ay vade kullanılacak. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar seçecekleri peşinat ve vade seçeneği ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. İşte TOKİ yeni kampanya detayları!
TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapacağını açıkladı. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacağı bildirildi.
YÜZDE 22 İNDİRİM
Kampanyaya ilişkin TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" bilgilerine yer verildi.
Alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir. Ödemelerini T. Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecekler. Ayrıca 14 Nisan'dan sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.