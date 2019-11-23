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Kredi faiz oranlarında indirim konut piyasasını hareketlendirdi! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleriyle önce kamu bankalarının daha sonra da özel bankaların kredi faiz oranlarında indirime gitmesi, kredilere talebi de artırdı. Konut alımı için ciddi bir talep birikirken, yüzde 1.10 seviyesi altında faiz sunan özel banka sayısı da çeşitlendi. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterilerine ne sunuyor? İşte konut başta olmak üzere kredilerde yıl sonu fırsatları.

23.11.2019 09:36 - Son Güncelleme: 23.11.2019 09:36
Kredi faiz oranlarında indirim konut piyasasını hareketlendirdi! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleriyle önce kamu bankaları daha sonra da özel bankalar kredi faiz oranlarında çok önemli son dakika kampanyaları yapmış ve rekor seviyede kredi kullanılmıştı. Vatandaşlar faizlerdeki indirimi fırsat bilip konut almak için araştırma yapıyor. Peki kredi faiz oranlarında son durum ne? Ziraat Bankası, HalkBank, VakıfBank'ta faiz oranları hangi seviyede? İşte yanıtı...

Kredi faiz oranlarında indirim konut piyasasını hareketlendirdi! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları

Konut alımı için ciddi bir talep birikirken, yüzde 1.10 seviyesi altında faiz sunan özel banka sayısı da çeşitlendi.

Kredi faiz oranlarında indirim konut piyasasını hareketlendirdi! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları

Aralık ayına doğru gelinmesi ve Efsane Cuma haftasının başlamasıyla birlikte kredi faiz oranları da tekrar gündemin önemli başlıkları arasında yerini almaya başladı.

Kredi faiz oranlarında indirim konut piyasasını hareketlendirdi! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ipotekli konut satışları rakamları da vatandaşların düşen faizlere gösterdiği yoğun ilgiyi gözler önüne seriyor. İpotekli konut satışlarının ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 artarak 50 bin 411'e yükseldiği açıklanmıştı.

Kredi faiz oranlarında indirim konut piyasasını hareketlendirdi! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları

İlk defa satılan konutlarda İstanbul 8 bin 988 konutla en yüksek payı (yüzde 17,9) aldı. İstanbul'u 3 bin 683 konut satışıyla Ankara, 2 bin 967 konut satışıyla İzmir takip etti.

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