Kredi faiz oranlarında indirim konut piyasasını hareketlendirdi! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleriyle önce kamu bankalarının daha sonra da özel bankaların kredi faiz oranlarında indirime gitmesi, kredilere talebi de artırdı. Konut alımı için ciddi bir talep birikirken, yüzde 1.10 seviyesi altında faiz sunan özel banka sayısı da çeşitlendi. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterilerine ne sunuyor? İşte konut başta olmak üzere kredilerde yıl sonu fırsatları.

23.11.2019 09:36 - Son Güncelleme: 23.11.2019 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





