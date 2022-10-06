Bankamatikten TC numarasıyla anında 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi veriliyor! Para lazımsa hemen bakın!
Para lazımsa hemen bakın! Belirlenmiş olan şartlar makul bulunduğu durumda dilediğiniz vakit müracaat yaparak hemen onay alıp hem de parayı hesabınızda görebilirsiniz. İNG, Akbank, Yapı Kredi, TEB ve Denizbank müşterilerine özel kampanyanın düğmesine bastı ve nakit gereksiniminiz amacıyla daima yanınızda bulunduğunu duyurdu. Peki, son günlerde ön imkan çıkan 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL kredi kampanyasına hangi bankalar katılım gösteriyor?
Son dakika duyurusu yapıldı ve bankamatikten T.C. kimlik numaranız ile hemen 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL'ye kadar kredi imkanına sahip olabilirsiniz. 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL ihtiyaç kredisi ile nakit avans limit kredisine müracaat yaparak nakit gereksinimlerinizi karşılayabiliyorsunuz. Sadece T.C. kimlik numaranız yardımıyla bu krediye sahip olabiliyorsunuz.
Denizbank'tan Anında Onaylı 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL
T.C. kimlik numaranız ile kredi bağlamında lüzumlu şartları taşıyıp taşımadığınızı denetim ettikten sonra hemen kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.
Emekli ya da sigortalı olarak çalışan vatandaşlar bireysel tüketici kredisi sahibi olabilecekler. Sms ile DenizBank 2.000 TL 4.000 TL, 5.000 TL krediye başvurmak amacıyla SMS yollayabilirsiniz.
Kredim yazıp boşluk bıraktıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazıp 3280'e kısa mesaj gönderebilirsiniz. Yaklaşık olarak 5 ile 10 dakika arasında kredi sonucunuz tarafınıza iletilecektir.