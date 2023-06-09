7.500 TL ve üstü maaş alana 3'ü 1 arada artış geliyor! SSK Bağ-Kur emeklisine neşe katacak zam müjdesi! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı dahil en düşük maaş...
Mayıs ayı enflasyon oranları geçtiğimiz günlerde duyuruldu ve yeni oranlar belli oldu. TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı. Bu doğrultuda emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için 5 veri tamamlandı ve artık geriye bir tek gelecek ay açıklanacak olan haziran ayı enflasyon oranları kaldı. Bu kapsamda milyonlarca emekli son rakamlarla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyor. Son veriler emekli maaşları için yapılan zam hesaplamalarını da ortaya çıkardı.
09.06.2023 16:50 - Son Güncelleme: 09.06.2023 16:50
16 milyon kişiye ulaşan SSK ve Bağ-Kur emeklisini sevindirecek haberler peş peşe geliyor. Bilindiği gibi her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle belirleniyor. Son verinin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli promosyon ve ikramiye de dahil 3'lü bir gelir artışı elde edecek. Öte yandan refah payı ve enflasyon farkı eklenince net emekli maaşı ortaya çıkacak. Temmuz ayında haziran enflasyon oranlarıyla bu rakam belli olacak.