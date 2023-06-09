7.500 TL ve üstü maaş alana 3'ü 1 arada artış geliyor! SSK Bağ-Kur emeklisine neşe katacak zam müjdesi! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı dahil en düşük maaş...

16 milyon kişiye ulaşan SSK ve Bağ-Kur emeklisini sevindirecek haberler peş peşe geliyor. Bilindiği gibi her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle belirleniyor. Son verinin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli promosyon ve ikramiye de dahil 3'lü bir gelir artışı elde edecek. Öte yandan refah payı ve enflasyon farkı eklenince net emekli maaşı ortaya çıkacak. Temmuz ayında haziran enflasyon oranlarıyla bu rakam belli olacak.