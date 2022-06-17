Emekli maaşı olmayana 1084 TL yatırılacak! TC kimlik vermek yeterli! Aile Bakanlığı resmen duyurdu: PTT’ye gidip paranızı şimdi alın!
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan emeklilik şartlarını yerine getiremeyen ve bu saatten sonra da getiremeyecek olan 65 yaş üstü tüm vatandaşlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Kamu kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre yaş ve diğer şartları sağlayan tüm vatandaşlara, her ay düzenli olarak nakit yardımı yapılacağı bilgisi kaydedildi...
65 yaş üstü vatandaşların dikkatine: Emekli maaşınız yok ise devlet tarafından korumaya alınacaksınız! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emeklilik hakkı bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 2022 yılı boyunca her ay düzenli nakit yardımı yapacağını açıkladı.
Bakanlıktan Yaşlılara Düzenli Nakit Yardımı Hizmeti!
Kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelleri ve diğer fiziki hizmetleri sayesinde özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlılar için de bir yardım modeli geliştirildiğini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve işgücünü kaybetmiş, kendi bakımını yapma konusunda sıkıntı çeken tüm yaşlı vatandaşlara 1.084 TL tutarında ödeme yapılacağını bildirdi.