Emekli maaşı olmayana 1084 TL yatırılacak! TC kimlik vermek yeterli! Aile Bakanlığı resmen duyurdu: PTT’ye gidip paranızı şimdi alın!

Bakanlıktan Yaşlılara Düzenli Nakit Yardımı Hizmeti!

Kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelleri ve diğer fiziki hizmetleri sayesinde özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlılar için de bir yardım modeli geliştirildiğini duyurdu.