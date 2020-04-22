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1261 güne dikkat! Emekli maaşı nasıl yükseltilir? Emekli maaşını artırmak için altın yollar!

Emeklilik için gün sayan vatandaşlar alacağı aylığı merak ederken, rakamları yukarı çıkarmak için de araştırmalarını sürdürüyor. Emekli aylığını yükseltmek için birçok yol mevcut. Uzmanlar öncelikli olarak ödenecek prim gün sayısına dikkat çekerken, primi tamamladıktan sonra daha düşük maaşla çalışılırsa maaşın düşebileceğini belirtiyor. Bağ-Kurlulara, SSK uyarısı da uzmanlar tarafından sıkça yapılır. Emekli olacaklara, "Son 1261 güne dikkat edin" çağrısında bulunuluyor. Peki, emekli maaşı nasıl yükseltilir. İşte detaylar...

22.04.2020 17:33 - Son Güncelleme: 22.04.2020 17:33
Emekli maaşı nasıl yükseltilir? Emekli maaşını artırmak için altın yollar!

Emekli maaşı alan 13 milyon kişi bulunuyor. Emekliler, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden uzun yıllar ödenen primler sonucu SGK tarafından aylığa bağlanıyor. Emekli maaşlarına her yıl zam yapılırken, enflasyon farkı da veriliyor. Emeklilik için gün sayanlar yüksek emekli maaşı almak için yolları araştırıyor. Emeklilik maaşını yükseltmek mümkün. Bu kapsamda birçok farklı yola başvurulabilir. Ancak emekli aylığı için hiç kuşku yok ki, ödenen prim ücretleri en önemli faktör. Emekliler yüksek prim ödemesini gerçekleştirdiğinde aynı oranda yüksek maaş alabilir. Peki, emekli maaşı nasıl yükseltilir? Sizler için uzmanların altın önerilerini derledik. İşte detaylar...

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Emekli maaşı nasıl yükseltilir? Emekli maaşını artırmak için altın yollar!

BORDRO İLE YÜKSELTMEK MÜMKÜN

Emekli aylığı bağlama oranları önce 2000'de, sonra da 2008 yılında düşürüldü. Kabaca, 25 yıl prim ödeyen SSK'lılar için aylık bağlama oranı 2000 öncesinde yüzde 76 iken, 2000'de yüzde 65'e, 2008 yılında da yüzde 50'ye düşürüldü.

Emekli maaşı nasıl yükseltilir? Emekli maaşını artırmak için altın yollar!

Emekli aylığını doğrudan etkileyen bir başka unsur olan, prime esas kazançların güncellenmesinde de çalışanların aleyhine değişiklikler yapıldı.

Emekli maaşı nasıl yükseltilir? Emekli maaşını artırmak için altın yollar!

Sigortalıların bu konuda yapabileceği bir şey bulunmuyor. Emekli aylığını yükseltmek için sigortalıların elindeki en önemli koz, olabildiğince yüksek kazanç üzerinden prim ödenmesini sağlamak. Bu amaçla, kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi gerekiyor. Asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim ödenebiliyor.

Emekli maaşı nasıl yükseltilir? Emekli maaşını artırmak için altın yollar!

Eksik yatırılmasının nasıl bir kayba yol açtığını örnekle anlatayım. Tüm çalışma sürenizin 2008'den sonra geçtiğini varsayalım. Prim gün sayınız dikkate alındığında zaten durumunuz da aşağı yukarı böyle görünüyor.

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