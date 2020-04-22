1261 güne dikkat! Emekli maaşı nasıl yükseltilir? Emekli maaşını artırmak için altın yollar!

Emekli maaşı alan 13 milyon kişi bulunuyor. Emekliler, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden uzun yıllar ödenen primler sonucu SGK tarafından aylığa bağlanıyor. Emekli maaşlarına her yıl zam yapılırken, enflasyon farkı da veriliyor. Emeklilik için gün sayanlar yüksek emekli maaşı almak için yolları araştırıyor. Emeklilik maaşını yükseltmek mümkün. Bu kapsamda birçok farklı yola başvurulabilir. Ancak emekli aylığı için hiç kuşku yok ki, ödenen prim ücretleri en önemli faktör. Emekliler yüksek prim ödemesini gerçekleştirdiğinde aynı oranda yüksek maaş alabilir. Peki, emekli maaşı nasıl yükseltilir? Sizler için uzmanların altın önerilerini derledik. İşte detaylar...