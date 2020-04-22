Haberler Galeri Ekonomi 7200'den 3600'e prim gününe bu başvuru ile yıllar kazanabilirsiniz! e-Devlet'ten erken emeklilik! Kimler erken emekli olabilir?

7200'den 3600'e prim gününe bu başvuru ile yıllar kazanabilirsiniz! e-Devlet'ten erken emeklilik! Kimler erken emekli olabilir?

Emeklilik her çalışanın hayalidir. Bütün çalışanlar bir gün emekli olup torunlarına, çocuklarına daha çok zaman ayırmanın planlarını yapar. Emeklilik için kurulan hayalleri öne çekmek isteyen kişiler daha erken emekli olabilmenin yollarını ararlar. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin yöntemi olabilir. Emeklilik için gerekli ikinci şart ise prim ödeme gün sayısıdır. Prim ödeme gün sayısı ise kişinin çalıştığı, adına prim ödenen günleri ifade eder. Kişi çalışmaz veya borçlanma yapmaz ise prim ödeme gün sayısı artmaz. Emeklilikte üçüncü şart ise yaş şartıdır. Kişinin ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre belirlenen bu üç koşulu birlikte sağladığı gün, emeklilik hakkı kazanması söz konusu olur.

22.04.2020 17:39 - Son Güncelleme: 22.04.2020 17:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





