Dikkat! Paranızı geri almanız için son tarih 2 Eylül

Bu kapsamda, verilmiş idari para cezalarına ilişkin tebliğde bulunulmazken, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmıyor. Bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları ise iade edilecek.



Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon liranın iadesi yapılacak.



Düzenleme, 1 Ocak ile 12 Haziran (bu tarih hariç) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan yasak geçişler nedeniyle kesilen idari para cezalarını kapsıyor.