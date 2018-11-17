Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il ve ilçeler

Endeksa'nın araştırmasına göre Türkiye genelinde konutta metrekare değeri en yüksek ilçeler belirlendi. Peki konut fiyatlarının en yüksek olduğu il ve ilçeler hangileri? İşte il ve ilçelerdeki güncel fiyatlar...

17 Kasım 2018 Cumartesi, 10:20:32 Güncelleme: 10:25:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





