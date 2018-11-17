Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il ve ilçeler
Endeksa'nın araştırmasına göre Türkiye genelinde konutta metrekare değeri en yüksek ilçeler belirlendi. Peki konut fiyatlarının en yüksek olduğu il ve ilçeler hangileri? İşte il ve ilçelerdeki güncel fiyatlar...
17 Kasım 2018 Cumartesi, 10:20:32
Güncelleme: 10:25:16
Endeksa'nın, ülke genelinde en değerli konut ve iş yerlerinin bulunduğu ilçe ve mahallelerin incelendiği "Türkiye'nin Gayrimenkul Değer Haritası" başlıklı araştırmasını yayınladı.
Türkiye'de konut fiyatları en yüksek ilçeler;
Beşiktaş 11 bin 323 lirayla ilk sırada yer alırken,
Bozcaada: 10 bin 222 lirayla ikinci sırada yer alıyor.
Ardından 9 bin 200 lirayla Beykoz geliyor.
Sonrasında 9 bin 156 lirayla Bakırköy,