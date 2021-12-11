Emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme mesajlarına dikkat! BDDK uyardı
Emeklilerin heyecanla tkaip ettiği haberlerden bir tanesi de bankaların vermiş oldukları promosyon! Birçok banka, 2017 yılından beri emekli maaşı ödedikleri müşterilerine 3 yılda bir promosyon adı altında belli bir miktarda ödeme yapıyor. Ancak son dönemlerde vatandaşlar arasında 'promosyonların' arttığına yönelik mesajlar dolaşmaya başladı. BDDK kaynakları ise vatandaşların bu mesajlara itibar göstermemesi gerektiğine dikkat çekti. İşte detaylar...
Son dakika... Son günlerde birçok vatandaşa gelen, BDDK'nın kararı doğrultusunda emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme alınabileceği mesajıyla ilgili uyarı geldi.
BDDK kaynakları böyle bir kararın bulunmadığını belirterek, mağduriyet olmaması için dikkatli olunmasını istedi. Bankaların ise emekli aylıklarını taşımak isteyenlere yönelik kampanyaları sürüyor.
'2 BİN YATIRACAKLAR' MESAJI
Son dönemde özellikle emeklilere gelen mesajlarda, "Emekli maaşı alan veya yakınları emekli maaşı alan arkadaşlar... 08 Kasım'da BDDK promosyon güncellemeleri ile ilgili bir karar aldı.
BDDK kararıyla emeklilere promosyon güncellemesi yapılıyor. Maaş aldığınız bankaya gidip promosyon güncellemesi yapılmasını istiyorsunuz. Önce hak edilmemiş bakiyeyi kesip, sonra 2 bin TL yatırıyorlar. İstemezseniz yapmıyorlar.