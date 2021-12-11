Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme mesajlarına dikkat! BDDK uyardı

Emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme mesajlarına dikkat! BDDK uyardı

Emeklilerin heyecanla tkaip ettiği haberlerden bir tanesi de bankaların vermiş oldukları promosyon! Birçok banka, 2017 yılından beri emekli maaşı ödedikleri müşterilerine 3 yılda bir promosyon adı altında belli bir miktarda ödeme yapıyor. Ancak son dönemlerde vatandaşlar arasında 'promosyonların' arttığına yönelik mesajlar dolaşmaya başladı. BDDK kaynakları ise vatandaşların bu mesajlara itibar göstermemesi gerektiğine dikkat çekti. İşte detaylar...

11.12.2021 08:32 - Son Güncelleme: 11.12.2021 08:34
Emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme mesajlarına dikkat! BDDK uyardı

Son dakika... Son günlerde birçok vatandaşa gelen, BDDK'nın kararı doğrultusunda emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme alınabileceği mesajıyla ilgili uyarı geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme mesajlarına dikkat! BDDK uyardı


BDDK kaynakları böyle bir kararın bulunmadığını belirterek, mağduriyet olmaması için dikkatli olunmasını istedi. Bankaların ise emekli aylıklarını taşımak isteyenlere yönelik kampanyaları sürüyor.

Emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme mesajlarına dikkat! BDDK uyardı

Bu arada SGK ile protokol çerçevesinde 2017 yılından bu yana bankaların emekli maaşlarına yapılan promosyon ödemeleri ise devam ediyor. Kamu ve özel bankalar promosyon ödemelerinin miktarını kendileri belirliyor.

Emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme mesajlarına dikkat! BDDK uyardı

'2 BİN YATIRACAKLAR' MESAJI
Son dönemde özellikle emeklilere gelen mesajlarda, "Emekli maaşı alan veya yakınları emekli maaşı alan arkadaşlar... 08 Kasım'da BDDK promosyon güncellemeleri ile ilgili bir karar aldı.

Emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme mesajlarına dikkat! BDDK uyardı

BDDK kararıyla emeklilere promosyon güncellemesi yapılıyor. Maaş aldığınız bankaya gidip promosyon güncellemesi yapılmasını istiyorsunuz. Önce hak edilmemiş bakiyeyi kesip, sonra 2 bin TL yatırıyorlar. İstemezseniz yapmıyorlar.

SON DAKİKA