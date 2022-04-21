Emekli maaşı alanlara 2. hatta 3. maaş müjdesi geldi! Bunun kadını erkeği yok! Sizin de hakkınız var mı? Hemen öğrenin

Sigortalı bir çalışma geçmişine sahip olan daha sonrasında da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan yaş, sigortalı olma süresi ve prim ödemesi şartlarını tamamlayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kurumun hesaplaması sonucunda belirlenmiş olan emekli maaşı ödemesini alabilmektedir. Ancak burada atlanmaması gereken en önemli nokta, kurumdan emekli maaşı alan vatandaşların hakları, bunun ile sınırlı değildir.