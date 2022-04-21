Talep patlaması yaşandı! Bakanlık açıkladı! Yüzde 50 oranında karşılıksız ödeme yapılacak! Son gün uyarısı...

Dünya ülkelerinin en büyük problemlerinden biri haline gelmiş olan iklim krizi, beraberinde kuraklık problemini getirerek tarım arazilerinde ki üretimin sekteye uğramasına yol açtı. Bu kapsamda ülkeden ülkeye değişen çiftçi destek paketleri geliştirilirken, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı da çiftçilere hem kuraklık desteğinin hem de farklı başlıklar altında başka desteklerin verileceğini bildirdi