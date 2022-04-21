Talep patlaması yaşandı! Bakanlık açıkladı! Yüzde 50 oranında karşılıksız ödeme yapılacak! Son gün uyarısı...
Yeni dönemde hem iklim değişimlerine hem de ekonomi piyasalarında gözlenen iniş çıkışlara bağlı olarak etkinlik alanları içinde desteğe gereksinim duyan çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda kuraklık ve verim desteklerini aktaran bakanlık, bu kez de elektrik üretimi hibesi vereceğini bildirdi.
Dünya ülkelerinin en büyük problemlerinden biri haline gelmiş olan iklim krizi, beraberinde kuraklık problemini getirerek tarım arazilerinde ki üretimin sekteye uğramasına yol açtı. Bu kapsamda ülkeden ülkeye değişen çiftçi destek paketleri geliştirilirken, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı da çiftçilere hem kuraklık desteğinin hem de farklı başlıklar altında başka desteklerin verileceğini bildirdi
Geçtiğimiz haftalarda başvuruları kabul etmeye başlayan ve ilk ödemeleri yakın zamanda hesaplara yatırılan çiftçi tarım desteklerinden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir destek haberi daha geldi.
Bakanlık tarafından resmen duyurulmuş olan yeni hibe paketine göre kendi elektriğini kendisi üretmek isteyen çiftçilere, bu istekleri karşılığında yüzde 50 oranında karşılıksız ödemenin yapılacağı bilgisi kaydedildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Elektrik Üretimi Hibesi!
Geliştirdiği hizmetler ve verdiği karşılıksız nakit destekleri ile özellikle çiftçiler tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından biri olarak karşımıza çıkan Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni dönemde açıklamış olduğu tarım desteklerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış olan elektrik üretimi hibe desteği açıklamasına göre serasının yanında güneş panelleri aracılığı ile kendi elektriğini kendisi üretmek isteyen çiftçilere, ilgili tesisin kurulması için yüzde 50 oranında destek verileceği bildirildi.