Emekli maaşı alanlar! 2 gün içinde 17.500 TL banka hesabına yatacak

İşte emeklilerin Ocak ayı itibariyle alacağı zam oranları ve promosyon fırsatlarına dair tüm ayrıntılar.
Ocak ayında yeni taban aylık düzenlemesi uygulanacak. Ödemelerin yetişmemesi durumunda, emekliler geçici olarak yüzde 15,75 zam ve mevcut 12.500 TL taban aylık üzerinden maaşlarını alacak.
Yeni emekli olan vatandaşların maaşlarına da yüzde 15,75 oranında zam yansıtılarak ödeme yapılacak. Bu kişilerin hesaplanan maaşları yeni taban aylığın altında kalırsa, maaşları 14.469 TL'ye tamamlanacak.
Emekli maaşlarını bankalara taşıyan vatandaşlar, cazip promosyon avantajlarından yararlanabiliyor. İşte öne çıkan promosyon teklifleri:
Akbank
VakıfBank
Ziraat Bankası
Albaraka Türk
Kaynak: Bankaların Resmi Kampanya Sayfaları