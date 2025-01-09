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Emekli maaşı alanlar! 2 gün içinde 17.500 TL banka hesabına yatacak

2025 yılı itibariyle emekli maaşlarına yapılan zam oranları ve bankaların sunduğu promosyon fırsatları netleşti. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi olan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği detaylar belli oldu.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 14:56 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 14:56
Emekli maaşı alanlar! 2 gün içinde 17.500 TL banka hesabına yatacak

İşte emeklilerin Ocak ayı itibariyle alacağı zam oranları ve promosyon fırsatlarına dair tüm ayrıntılar.

Emekli maaşı alanlar! 2 gün içinde 17.500 TL banka hesabına yatacak

Ocak Ayı Zam Oranı: Yüzde 15,75

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Aralık ayına göre yüzde 15,75 oranında zamlanmış kök aylıklarını ve bu oran üzerinden hesaplanan yüzde 4-5 ek ödemelerini hesaplarında görecek.
Emekli maaşı alanlar! 2 gün içinde 17.500 TL banka hesabına yatacak
  • Taban aylık tutarı, yüzde 15,75'lik zamla birlikte 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltiliyor.
  • Yeni düzenleme kapsamında, kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 14.469 TL'nin altında kalan emeklilere 14.469 TL ödeme yapılacak.
Emekli maaşı alanlar! 2 gün içinde 17.500 TL banka hesabına yatacak

Taban Aylık Düzenlemesi

Ocak ayında yeni taban aylık düzenlemesi uygulanacak. Ödemelerin yetişmemesi durumunda, emekliler geçici olarak yüzde 15,75 zam ve mevcut 12.500 TL taban aylık üzerinden maaşlarını alacak.

Emekli maaşı alanlar! 2 gün içinde 17.500 TL banka hesabına yatacak

Yeni Emekliler de Alacak

Yeni emekli olan vatandaşların maaşlarına da yüzde 15,75 oranında zam yansıtılarak ödeme yapılacak. Bu kişilerin hesaplanan maaşları yeni taban aylığın altında kalırsa, maaşları 14.469 TL'ye tamamlanacak.

Emekli maaşı alanlar! 2 gün içinde 17.500 TL banka hesabına yatacak

Emekliye En Yüksek Promosyon Fırsatları

Emekli maaşlarını bankalara taşıyan vatandaşlar, cazip promosyon avantajlarından yararlanabiliyor. İşte öne çıkan promosyon teklifleri:

Emekli maaşı alanlar! 2 gün içinde 17.500 TL banka hesabına yatacak

  • Akbank

    • 15.000 TL Promosyon
    • Ekstra 2.500 TL Chip Para
    • Toplam: 17.500 TL'ye varan promosyon

  • VakıfBank

    • 12.000 TL'ye varan promosyon
    • Ekstra nakit ödeme ile toplam 24.000 TL'ye varan avantaj
Emekli maaşı alanlar! 2 gün içinde 17.500 TL banka hesabına yatacak

  • Ziraat Bankası

    • 12.000 TL peşin promosyon
    • 3 yıllık ödeme taahhüdü ile toplam 12.000 TL'ye varan promosyon

  • Albaraka Türk

    • 15.600 TL Promosyon
    • Ek ödüllerle toplam 20.000 TL'ye varan avantaj

Kaynak: Bankaların Resmi Kampanya Sayfaları