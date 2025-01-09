Gram altında önce 3500 TL sonra 4000 TL için tarih verildi

İslam Memiş , piyasalardaki mevcut durumu değerlendirirken, 20 Ocak tarihine işaret ederek, bu tarihin önemli gelişmelerin başlangıcı olacağını vurguladı. "Piyasalar şu an sakin bir seyir izliyor. Ancak 20 Ocak'tan sonra ABD'nin yeni yönetim politikalarıyla birlikte yatırımcılar pozisyon değiştirmeye başlayacak" dedi.

"Ocak ayında Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyoruz. Bu karar, piyasada hareketliliğe neden olabilir."

Siber Saldırılar ve Küresel Riskler

Memiş ayrıca Çin kaynaklı siber saldırılar konusundaki uyarılarını yineledi. "Mart ayına kadar ABD'deki kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırıların artmasını bekliyoruz. Yatırımcıların bu tür risklere karşı hazırlıklı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Küresel risklere değinen Memiş, son dönemde yaşanan kuş gribi vakalarının hem Avrupa'da hem de ABD'de insan ölümlerine neden olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin piyasalarda yeni bir belirsizlik dalgasına yol açabileceğini vurguladı.