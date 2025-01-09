Gram altında önce 3500 TL sonra 4000 TL için tarih verildi

İslam Memiş, piyasalardaki mevcut durumu değerlendirirken, 20 Ocak tarihine işaret ederek, bu tarihin önemli gelişmelerin başlangıcı olacağını vurguladı. "Piyasalar şu an sakin bir seyir izliyor. Ancak 20 Ocak'tan sonra ABD'nin yeni yönetim politikalarıyla birlikte yatırımcılar pozisyon değiştirmeye başlayacak" dedi.
İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak ayında yapacağı faiz kararı toplantısına ilişkin beklentisini de paylaştı:
"Ocak ayında Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyoruz. Bu karar, piyasada hareketliliğe neden olabilir."
Memiş ayrıca Çin kaynaklı siber saldırılar konusundaki uyarılarını yineledi. "Mart ayına kadar ABD'deki kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırıların artmasını bekliyoruz. Yatırımcıların bu tür risklere karşı hazırlıklı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Küresel risklere değinen Memiş, son dönemde yaşanan kuş gribi vakalarının hem Avrupa'da hem de ABD'de insan ölümlerine neden olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin piyasalarda yeni bir belirsizlik dalgasına yol açabileceğini vurguladı.
Gram altın fiyatlarının mevcut fiziki piyasalarda 3063 TL seviyesinde işlem gördüğünü ifade eden Memiş, Temmuz ayına kadar 3500 TL seviyesinin test edilebileceğini belirtti. Temmuz ayından sonra ise gram altının 4000 TL seviyesine ulaşacağını öngörerek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Altında asıl yükseliş Temmuz'da başlayacak. 2025 yılı içinde gram altının 4000 TL'yi göreceğini düşünüyoruz."