Emekli maaşı 7500 TL ve üzerinde olanlara piyango gibi gelişme! 50.000 TL ve 70.000 TL'ye kadar hesaba yatıyor!

Halkbank, Türkiye'deki emekli bireylere özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, bankalar emekli maaşlarına göre belirlenen tutarlarda kredi sağlıyor. Emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pek çok banka, özel olarak emeklilere yönelik kredi ürünleri sunuyor. Bu kredi ürünleri sayesinde emekliler, hayatlarını daha kolay ve konforlu hale getirebilecekleri birçok fırsata sahip olabiliyorlar.