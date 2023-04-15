Emekli maaşı 7500 TL ve üzerinde olanlara piyango gibi gelişme! 50.000 TL ve 70.000 TL'ye kadar hesaba yatıyor!
Emekli kredisi başvuruları için banka şubelerinden başvuru yapabileceğiniz gibi, mobil uygulamalar üzerinden de başvuru yapma imkanınız bulunuyor. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurularını hızlı bir şekilde değerlendirerek, emekli maaşlarına göre belirlenen tutarlarda kredileri hesaplara aktarıyor. Böylece, kredi almak isteyen emekliler, bu bankalardan hızlı ve kolay bir şekilde işlem gerçekleştirebiliyor.
Halkbank, Türkiye'deki emekli bireylere özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, bankalar emekli maaşlarına göre belirlenen tutarlarda kredi sağlıyor. Emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pek çok banka, özel olarak emeklilere yönelik kredi ürünleri sunuyor. Bu kredi ürünleri sayesinde emekliler, hayatlarını daha kolay ve konforlu hale getirebilecekleri birçok fırsata sahip olabiliyorlar.
Hızlı ve Kolay Kredi İşlemleri
Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurularını hızlı bir şekilde değerlendirerek, emekli maaşlarına göre belirlenen tutarlarda kredileri hesaplara aktaracaklardır. Bu sayede, kredi almak isteyen emekliler, bu bankalardan hızlı ve kolay bir şekilde işlem gerçekleştirebilmektedirler.
Tutar ve Ödeme Koşulları
Dilerseniz 50.000 TL'ye 36 ay, 50.001-70.000 TL arasındaki tutarlar için 24 ay vadede tahsis ücreti ödeyerek %1,69 faiz oranı ile kredinizi kullanabilirsiniz.
Aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.