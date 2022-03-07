Emekli maaşı 7 bin 252 TL’yi bulacak! Mevcut aylığa ek 1.331 TL fark doğuyor! 2. buluşmaya son 9 gün kaldı! İkramiyelerde %22 değişim...

Türkiye'de kamuoyunun gündeminde geniş yer edinen 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşlarında ciddi oranda artışlara sebep olacak. Bakan Vedat bilgin tarafından 3600 ek gösterge çalışmaları hakkında müjdenin verilmesinin peşinden ortaya çıkan yeni detaylar ise merak edilmeye başladı. 3600 ek göstergenin özellikle emeklileri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 2022 emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesinin ardından 3600 ek gösterge ile aynı yıl içinde bir kere daha maaşlarda artış yaşanacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilenler!