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Haberler Ekonomi Emekli maaşı 7 bin 252 TL'yi bulacak! Mevcut aylığa ek 1.331 TL fark doğuyor! 2. buluşmaya son 9 gün kaldı! İkramiyelerde %22 değişim...

Emekli maaşı 7 bin 252 TL'yi bulacak! Mevcut aylığa ek 1.331 TL fark doğuyor! 2. buluşmaya son 9 gün kaldı! İkramiyelerde %22 değişim...

3600 ek gösterge için 2. buluşmaya çok az bir zaman kaldı. Merakla beklenen ek göstergenin en büyük etkisi emekli maaşlarında görülecek. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen çalışmalarla birlikte taslak metinleri hazırlandı ve memur sendikalarıyla da müzakere süreci kaldığı yerden devam ediyor. Bununla bağlantılı olarak emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artış getirecek düzenlemeye ilişkin çalışmalarda kamuda yer alan tüm unvanlar tek tek gözden geçirilirip masaya yatırılıyor. Düzenleme hayata geçtğinde emekli aylığı farkı 1.157 TL'yi bulacak. İşte 3600 ek göstergeye dair merak edilenler!

07.03.2022 16:01 - Son Güncelleme: 07.03.2022 16:01
Emekli maaşı 7 bin 252 TL’yi bulacak! Mevcut aylığa ek 1.331 TL fark doğuyor! 2. buluşmaya son 9 gün kaldı! İkramiyelerde %22 değişim...

Türkiye'de kamuoyunun gündeminde geniş yer edinen 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşlarında ciddi oranda artışlara sebep olacak. Bakan Vedat bilgin tarafından 3600 ek gösterge çalışmaları hakkında müjdenin verilmesinin peşinden ortaya çıkan yeni detaylar ise merak edilmeye başladı. 3600 ek göstergenin özellikle emeklileri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 2022 emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesinin ardından 3600 ek gösterge ile aynı yıl içinde bir kere daha maaşlarda artış yaşanacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli maaşı 7 bin 252 TL’yi bulacak! Mevcut aylığa ek 1.331 TL fark doğuyor! 2. buluşmaya son 9 gün kaldı! İkramiyelerde %22 değişim...

3600 ek gösterge için çalışmalar sürerken, memur sendikalarıyla ikinci buluşma ayın 16'sında yapılacak. Ek göstergeler en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterecek.

Emekli maaşı 7 bin 252 TL’yi bulacak! Mevcut aylığa ek 1.331 TL fark doğuyor! 2. buluşmaya son 9 gün kaldı! İkramiyelerde %22 değişim...

Mayıs ayında Meclis'e taşınması planlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar hızlanıyor.

Emekli maaşı 7 bin 252 TL’yi bulacak! Mevcut aylığa ek 1.331 TL fark doğuyor! 2. buluşmaya son 9 gün kaldı! İkramiyelerde %22 değişim...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında yürütülen çalışmalarda alternatifli taslak metinleri hazırlanırken, memur sendikalarıyla da müzakere süreci devam ediyor.

Emekli maaşı 7 bin 252 TL’yi bulacak! Mevcut aylığa ek 1.331 TL fark doğuyor! 2. buluşmaya son 9 gün kaldı! İkramiyelerde %22 değişim...

Geçtiğimiz ay yapılan ilk buluşmanın ardından meslek gruplarına ilişkin mutfak çalışması sürerken, ikinci toplantı da bu ayın 16'sında gerçekleştirilecek.

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