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O RAKAM AÇIKLANDI! Emeklinin 4 aylık enflasyon artışı değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur'lunun en düşük maaşı

Milyonlarca memur ve emekli 2025 yılı Ocak ayı maaş zammını merakla beklerken ekonomistlerden ve piyasa anketlerinden gelen tahminler artış oranına dair ipuçları sunmaya başladı. Enflasyon verilerinin etkisiyle belirlenen maaş zammı oranları memurlar için %11'i, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %15'i aşabilir. İşte merakla beklenen maaş artışlarıyla ilgili detaylar ve 4 aylık enflasyon farkına dair yeni veriler haberimizde...

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 06:26 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 06:30
O RAKAM AÇIKLANDI! Emeklinin 4 aylık enflasyon artışı değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, Ocak ayında yapılacak maaş zammını belirlemede önemli rol oynuyor. Temmuz-Eylül dönemi enflasyon oranı %8,92 olarak gerçekleşirken, 4 Kasım'da açıklanacak Ekim enflasyon verisi de zamma dair önemli bir gösterge olacak. TÜİK'in açıkladığı bu ilk üç veri, 6 aylık enflasyon oranını şekillendirme yolunda kritik öneme sahip.

O RAKAM AÇIKLANDI! Emeklinin 4 aylık enflasyon artışı değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı

Yeni Anketlerde Artış Beklentisi

AA Finans tarafından yapılan enflasyon beklenti anketinde ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon tahminlerinin ortalaması %2,46 oldu. Bu tahmin doğrultusunda, 2024 yılı ikinci yarı TÜFE oranının %15,63 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

O RAKAM AÇIKLANDI! Emeklinin 4 aylık enflasyon artışı değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında %15,63 oranında enflasyon zammı alacağı tahmin ediliyor. Memurlar ise %6 toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkıyla birlikte %11,43 oranında maaş zammı görecek.

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