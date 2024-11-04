Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, Ocak ayında yapılacak maaş zammını belirlemede önemli rol oynuyor. Temmuz-Eylül dönemi enflasyon oranı %8,92 olarak gerçekleşirken, 4 Kasım'da açıklanacak Ekim enflasyon verisi de zamma dair önemli bir gösterge olacak. TÜİK'in açıkladığı bu ilk üç veri, 6 aylık enflasyon oranını şekillendirme yolunda kritik öneme sahip.

Yeni Anketlerde Artış Beklentisi AA Finans tarafından yapılan enflasyon beklenti anketinde ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon tahminlerinin ortalaması %2,46 oldu. Bu tahmin doğrultusunda, 2024 yılı ikinci yarı TÜFE oranının %15,63 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.