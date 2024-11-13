EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ? Kasım ayı SSK, Bağ-Kur maaşları hangi gün yatacak? Ayın 17,18,19,20’sinde...

Kasım ayı emekli maaş ödemeleri yaklaşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş ödeme takvimini güncelledi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emekliler bu ay maaşlarının hangi tarihlerde yatacağını öğrenmek için detaylara yoğun ilgi gösteriyor.