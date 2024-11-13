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EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ? Kasım ayı SSK, Bağ-Kur maaşları hangi gün yatacak? Ayın 17,18,19,20'sinde...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kasım ayı emekli maaşı ödemelerinde belirlenen takvimi açıkladı. Özellikle her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaş alan emekliler ödemelerin hesaplarına yatacağı günü yakından takip ediyor. İşte Kasım ayı emekli maaşı ödeme tarihleri ve değişiklikler hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 06:54 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 06:54
EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ? Kasım ayı SSK, Bağ-Kur maaşları hangi gün yatacak? Ayın 17,18,19,20’sinde...

Kasım ayı emekli maaş ödemeleri yaklaşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş ödeme takvimini güncelledi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emekliler bu ay maaşlarının hangi tarihlerde yatacağını öğrenmek için detaylara yoğun ilgi gösteriyor.

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ? Kasım ayı SSK, Bağ-Kur maaşları hangi gün yatacak? Ayın 17,18,19,20’sinde...

Emekli Maaş Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Kasım ayı emekli maaşları, tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak sıralı ödeme takvimine göre hesaplara geçecek. Cumartesi gününe denk gelen ödemeler bir önceki Cuma günü, Pazar gününe denk gelen ödemeler ise sonraki Pazartesi günü yapılacak.

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ? Kasım ayı SSK, Bağ-Kur maaşları hangi gün yatacak? Ayın 17,18,19,20’sinde...

17 Kasım pazar gününe denk geldiği için ödemeler 18 Kasım Pazartesi gerçekleşecek.

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