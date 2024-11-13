EKSİK PRİMİ OLANA EMEKLİLİK YOLU | EYT’liler, SSK-Bağ-Kur’lular için taze hesap geldi! 2160 gün kazanarak...

Emeklilik için prim günlerini doldurmak isteyenler ve asgari ücret zammını bekleyen milyonlarca vatandaş hesaplamalara başladı. Özellikle askerlik ve doğum borçlanmalarıyla prim günlerini tamamlamak isteyenlerin ilgisi büyük. Peki, borçlanmalar nasıl hesaplanıyor ve kimler bu fırsattan yararlanabiliyor?

Eksik prim günleri olan çalışanlar askerlik ya da doğum borçlanması yaparak emekliliğe hak kazanabiliyor. Erkekler askerlikte geçen günleri, kadınlar ise sigortalı olduktan sonra doğan üç çocuğa kadar her bir çocuk için 720 gün (toplamda 2160 gün) borçlanabiliyor.