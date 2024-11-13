PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

EKSİK PRİMİ OLANA EMEKLİLİK YOLU | EYT'liler, SSK-Bağ-Kur'lular için taze hesap geldi! 2160 gün kazanarak...

Yıl sonuna yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emekli asgari ücrete yapılacak artışı yakından takip ediyor. Beklenen zam yalnızca çalışanların maaşlarını etkilemekle kalmayacak prim gün eksiği bulunan vatandaşların borçlanma maliyetlerini de artıracak. Özellikle askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması gibi yollarla prim günlerini artırmak isteyenlerin artış öncesinde başvuru yapması önemli bir avantaj sağlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 06:32 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 06:32
EKSİK PRİMİ OLANA EMEKLİLİK YOLU | EYT’liler, SSK-Bağ-Kur’lular için taze hesap geldi! 2160 gün kazanarak...

Emeklilik için prim günlerini doldurmak isteyenler ve asgari ücret zammını bekleyen milyonlarca vatandaş hesaplamalara başladı. Özellikle askerlik ve doğum borçlanmalarıyla prim günlerini tamamlamak isteyenlerin ilgisi büyük. Peki, borçlanmalar nasıl hesaplanıyor ve kimler bu fırsattan yararlanabiliyor?

EKSİK PRİMİ OLANA EMEKLİLİK YOLU | EYT’liler, SSK-Bağ-Kur’lular için taze hesap geldi! 2160 gün kazanarak...

Eksik prim günleri olan çalışanlar askerlik ya da doğum borçlanması yaparak emekliliğe hak kazanabiliyor. Erkekler askerlikte geçen günleri, kadınlar ise sigortalı olduktan sonra doğan üç çocuğa kadar her bir çocuk için 720 gün (toplamda 2160 gün) borçlanabiliyor.

EKSİK PRİMİ OLANA EMEKLİLİK YOLU | EYT’liler, SSK-Bağ-Kur’lular için taze hesap geldi! 2160 gün kazanarak...

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları da yurt dışında çalıştıkları süreleri borçlanma yoluyla Türkiye'deki prim günlerine ekleyebiliyor.

SON DAKİKA