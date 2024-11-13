Ziraat Bankası’ndan aylık 11 bin 986 TL taksitle 2 milyon TL’lik konut kredisi müjdesi!

Ziraat Bankası , uzun yıllardır konut kredisi alanında hizmet veren köklü bir kamu bankasıdır. Bu anlamda müşterilerine uygun faiz oranları ve avantajlı ödeme planları sunuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına uygun olarak kredi verilmekte ve SPK lisanslı ekspertiz firmalarının belirlediği konut değerine göre kredi tutarı belirlenmektedir. Ayrıca, kredi teminatı olarak ipotek tesis edilmekte ve gerekirse ek teminat istenmektedir.