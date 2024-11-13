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Ziraat Bankası'ndan aylık 11 bin 986 TL taksitle 2 milyon TL'lik konut kredisi müjdesi!

Geçtiğimiz aylarda başlattığı konut kredisi kampanyası ile ev almak isteyenlerin yüzünü güldüren Ziraat Bankası, hayalindeki eve kavuşmak isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor. Aylık 11.986 TL taksitle 2 milyon TL'lik konut kredisi imkanı sağlanıyor. Bu makalede, kampanyanın detayları ve avantajlarını ele alıyoruz.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:46 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:46
Ziraat Bankası’ndan aylık 11 bin 986 TL taksitle 2 milyon TL’lik konut kredisi müjdesi!

Ziraat Bankası, uzun yıllardır konut kredisi alanında hizmet veren köklü bir kamu bankasıdır. Bu anlamda müşterilerine uygun faiz oranları ve avantajlı ödeme planları sunuyor.

Ziraat Bankası’ndan aylık 11 bin 986 TL taksitle 2 milyon TL’lik konut kredisi müjdesi!

Ziraat Bankası'nın konut kredisi kampanyasında güvenilirliği ön planda tutulmaktadır. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme planları, müşterilere güvenilir bir kredi deneyimi sunuyor.

Ziraat Bankası’ndan aylık 11 bin 986 TL taksitle 2 milyon TL’lik konut kredisi müjdesi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına uygun olarak kredi verilmekte ve SPK lisanslı ekspertiz firmalarının belirlediği konut değerine göre kredi tutarı belirlenmektedir. Ayrıca, kredi teminatı olarak ipotek tesis edilmekte ve gerekirse ek teminat istenmektedir.

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