%65 6 aylık enflasyon + 10 puan REFAH payıyla 4A,4B,4C yeni maaş tablosu! Emekliye 5 bin 901, Memura 11 bin 638 TL! 3.500 TL ve üstü maaş alanlar...

2023 Memur ve emekli maaşları için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Maaşların belli olması için sadece 2 veri kaldı. Yapılan yıl sonu tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15.91 ile 21.61, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.99 ile 22.75 arasında beklenirken, 5-10 puanlık bir refah payı da gündeme geldi. Peki Emekli memur refah payı maaşlara nasıl yansıyacak? İşte tüm merak edilenler ve yeni maaşlar haberimizde!