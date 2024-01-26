Emekli KÖK MAAŞ ve FARK hesabı! %11.68 EK ÖDEME TABLOSU çıktı! 876, 1.745, 2.499 TL noktası virgülüne belirlendi

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Oransal zamlar, kök aylıklara ekleniyor ve Ocak ayı ödemeleri Aralık ayı kök aylıklarına yüzde 37.57 zamla yapılıyor. Bu tutar 7,500 TL'nin altındaysa, ödeme 7,500 TL'ye tamamlanıyor. Yeni yasa ile Aralık kök aylığına yüzde 49.25 artış eklenerek emeklilerin yeni aylıkları belirlenecek.