Emekli KÖK MAAŞ ve FARK hesabı! %11.68 EK ÖDEME TABLOSU çıktı! 876, 1.745, 2.499 TL noktası virgülüne belirlendi

Oransal zamlar, kök aylıklara ekleniyor ve Ocak ayı ödemeleri Aralık ayı kök aylıklarına yüzde 37.57 zamla yapılıyor. Bu tutar 7,500 TL'nin altındaysa, ödeme 7,500 TL'ye tamamlanıyor. Yeni yasa ile Aralık kök aylığına yüzde 49.25 artış eklenerek emeklilerin yeni aylıkları belirlenecek.
2.500 TL YATACAK
Ocak ayı ek farkı ödemeleri, yeni hesaplanan tutar ile Ocak ayı maaş döneminde ödenen tutar arasındaki farkı içeriyor. Örneğin, taban aylık 10,000 TL'ye çıkması nedeniyle 7,500 TL alanlara 2,500 TL fark ödenecek.
|KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK)
|Hesaba Yatan
|% 37.57 Zamlı
|Bu Ay Hesaba Yatan
|% 49.25 Zamlı
|Yatırılması Gereken
|Ek Zam Farkı
|5.000,00 TL
|7.500,00 TL
|6.878,50 TL
|7.500,00 TL
|7.462,50 TL
|10.000,00 TL
|2.500,00 TL
|5.100,00 TL
|7.500,00 TL
|7.016,07 TL
|7.500,00 TL
|7.611,75 TL
|10.000,00 TL
|2.500,00 TL
|5.200,00 TL
|7.500,00 TL
|7.153,64 TL
|7.500,00 TL
|7.761,00 TL
|10.000,00 TL
|2.500,00 TL
|5.250,00 TL
|7.500,00 TL
|7.222,43 TL
|7.500,00 TL
|7.835,63 TL
|10.000,00 TL
|2.500,00 TL
|5.300,00 TL
|7.500,00 TL
|7.291,21 TL
|7.500,00 TL
|7.910,25 TL
|10.000,00 TL
|2.500,00 TL
|5.400,00 TL
|7.500,00 TL
|7.428,78 TL
|7.500,00 TL
|8.059,50 TL
|10.000,00 TL
|2.500,00 TL
|5.452,00 TL
|7.500,00 TL
|7.500,32 TL
|7.500,32 TL
|8.137,11 TL
|10.000,00 TL
|2.499,68 TL
|5.500,00 TL
|7.500,00 TL
|7.566,35 TL
|7.566,35 TL
|8.208,75 TL
|10.000,00 TL
|2.433,65 TL