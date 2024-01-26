PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekli KÖK MAAŞ ve FARK hesabı! %11.68 EK ÖDEME TABLOSU çıktı! 876, 1.745, 2.499 TL noktası virgülüne belirlendi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 11.68 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 49.25 olarak belirlendi. Bu zamla birlikte en düşük emekli aylığı, 7,500 TL'den 10,000 TL'ye yükseltildi. Yeni düzenlemeyle birlikte emeklilerin gözü, yeni aylıkları ve ek zam farklarına çevrildi. Peki, kim ne kadar fark alacak? İşte o tablo...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 19:57 Güncelleme 26 Ocak 2024, 20:00
Emekli KÖK MAAŞ ve FARK hesabı! %11.68 EK ÖDEME TABLOSU çıktı! 876, 1.745, 2.499 TL noktası virgülüne belirlendi 1

Oransal zamlar, kök aylıklara ekleniyor ve Ocak ayı ödemeleri Aralık ayı kök aylıklarına yüzde 37.57 zamla yapılıyor. Bu tutar 7,500 TL'nin altındaysa, ödeme 7,500 TL'ye tamamlanıyor. Yeni yasa ile Aralık kök aylığına yüzde 49.25 artış eklenerek emeklilerin yeni aylıkları belirlenecek.

Emekli KÖK MAAŞ ve FARK hesabı! %11.68 EK ÖDEME TABLOSU çıktı! 876, 1.745, 2.499 TL noktası virgülüne belirlendi 2

2.500 TL YATACAK

Ocak ayı ek farkı ödemeleri, yeni hesaplanan tutar ile Ocak ayı maaş döneminde ödenen tutar arasındaki farkı içeriyor. Örneğin, taban aylık 10,000 TL'ye çıkması nedeniyle 7,500 TL alanlara 2,500 TL fark ödenecek.

Emekli KÖK MAAŞ ve FARK hesabı! %11.68 EK ÖDEME TABLOSU çıktı! 876, 1.745, 2.499 TL noktası virgülüne belirlendi 3
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK) Hesaba Yatan % 37.57 Zamlı Bu Ay Hesaba Yatan % 49.25 Zamlı Yatırılması Gereken Ek Zam Farkı
5.000,00 TL 7.500,00 TL 6.878,50 TL 7.500,00 TL 7.462,50 TL 10.000,00 TL 2.500,00 TL
5.100,00 TL 7.500,00 TL 7.016,07 TL 7.500,00 TL 7.611,75 TL 10.000,00 TL 2.500,00 TL
5.200,00 TL 7.500,00 TL 7.153,64 TL 7.500,00 TL 7.761,00 TL 10.000,00 TL 2.500,00 TL
5.250,00 TL 7.500,00 TL 7.222,43 TL 7.500,00 TL 7.835,63 TL 10.000,00 TL 2.500,00 TL
5.300,00 TL 7.500,00 TL 7.291,21 TL 7.500,00 TL 7.910,25 TL 10.000,00 TL 2.500,00 TL
5.400,00 TL 7.500,00 TL 7.428,78 TL 7.500,00 TL 8.059,50 TL 10.000,00 TL 2.500,00 TL
5.452,00 TL 7.500,00 TL 7.500,32 TL 7.500,32 TL 8.137,11 TL 10.000,00 TL 2.499,68 TL
5.500,00 TL 7.500,00 TL 7.566,35 TL 7.566,35 TL 8.208,75 TL 10.000,00 TL 2.433,65 TL

SON DAKİKA