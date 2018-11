İŞKURdan 48 bin 385 kişiye iş müjdesi! İŞKUR iş ilanları tam liste

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından her gün yeni ilanlar yayımlanıyor ve yeni iş fırsatlarının kapıları aralanıyor. Takvim.com.tr olarak İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları derleyip raporlayarak daha anlaşılabilir ve kolay başvuru yapılabilir hale getirdik. Şu an İŞKUR üzerinde açık iş ilanları arasında şu an 48 bin 385 kişinin işi hazır. İŞKUR'da hangi pozisyonlarda açık iş ilanları var? İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.