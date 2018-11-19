İŞKURdan 48 bin 385 kişiye iş müjdesi! İŞKUR iş ilanları tam liste

İŞKUR'dan 48 bin 385 kişiye iş müjdesi! İŞKUR iş ilanları tam liste
İŞKUR üzerinden binlerce kişi iş sahibi olurken, yüz binlerce işsiz vatandaş da iş ilanlarını her gün kontrol ediyor. Bugüne kadar 8 milyona yakın kişinin iş bulduğu İŞKUR'da yeni ilanlar yayınlandı. Toplam 48 bin 385 kişi bu ilanlar ile iş sahibi olacak. Peki İŞKUR personel ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR iş ilanlarına nereden bakılır? İşte İŞKUR iş ilanları tam listesi...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından her gün yeni ilanlar yayımlanıyor ve yeni iş fırsatlarının kapıları aralanıyor. Takvim.com.tr olarak İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları derleyip raporlayarak daha anlaşılabilir ve kolay başvuru yapılabilir hale getirdik. Şu an İŞKUR üzerinde açık iş ilanları arasında şu an 48 bin 385 kişinin işi hazır. İŞKUR'da hangi pozisyonlarda açık iş ilanları var? İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.
12 BİN 210 BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR
Yurtiçi Türkiye geneli 12 bin 210 beden işçisi alımı yapılıyor. En az okur-yazar olma şartını taşıyan adaylar bu ilanlara başvuru yapabilirler. Engelli adaylarında başvuru yapabileceği ilanlar mevcuttur.
İŞKUR beden işçisi ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız
2 BİN 421 SATIŞ DANIŞMANI ARANIYOR
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilanlarda 2 bin 421 satış danışmanı alımı yapılacak. Yayımlanan satış danışmanı ilanı ile ilgili detaylarda Müşteri memnuniyeti yaratacak şeklide servis vermek, Müşterilerle sürekli temas kurarak müşteri sadakatini sağlamak, Ürünler hakkında müşteriye bilgi vermesi, ürünlerin servis edilmesi, Müşteri sorularının yanıtlanması ve sorunların hızlı bir şekilde çözümlenmesinin sağlanması bilgilerine yer veriliyor.
İŞKUR satış danışmanı ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız