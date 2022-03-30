Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanına 3 ay ödemesiz, düşük faizle destek kredisi müjdesi! Üstelik T.C numarasıyla kolay başvuru yapılacak!

Emekli, kamı personeli ve özel sektör çalışanı her kesimden vatandaşın yararlanabildiği ihtiyaç kredisi fırsatı duyuruldu. Vakıfbank'tan yapılan duyuru kapsamında vatandaşların dilediği miktarda nakit krediyi anında talep etmesi sağlanacak. Üstelik 36 aya varan vade imkanı ve 3 ay erteleme seçenekleri ile sunulacak.