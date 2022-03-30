Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanına 3 ay ödemesiz, düşük faizle destek kredisi müjdesi! Üstelik T.C numarasıyla kolay başvuru yapılacak!
Vakıfbank nakde sıkışan vatandaşları unutmadı! 3 aya kadar ödemesiz dönemli olarak düşük faiz oranları ile kullandırılacak kredi kapsamında, bütçelerine göre uygun geri ödeme seçenekleri de tercih edilebilecek. Üstelik SMS ile sadece T.C. kimlik numarası ve diğer bilgileri tuşlayarak anında nakit ihtiyacı çekenlerin kredi kullanması sağlanacak. Kamu bankalarından son dönemde gelen benzer kampanyalar ile vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor. İşte en uygun ihtiyaç kredisinin detaylar
30.03.2022 10:28 - Son Güncelleme: 30.03.2022 10:28
Emekli, kamı personeli ve özel sektör çalışanı her kesimden vatandaşın yararlanabildiği ihtiyaç kredisi fırsatı duyuruldu. Vakıfbank'tan yapılan duyuru kapsamında vatandaşların dilediği miktarda nakit krediyi anında talep etmesi sağlanacak. Üstelik 36 aya varan vade imkanı ve 3 ay erteleme seçenekleri ile sunulacak.
3 Ay Ödemesiz Dönemli Vakıfbank'tan Destek!
Nakit ihtiyacı olanlara Vakıfbank'tan 3 ay ödemesiz dönemli ihtiyaç kredisi desteği verilmesi hedefleniyor. Ramazan öncesinde artan nakit ihtiyaçları için kredi kullanmak isteyenlere, düşük faiz fırsatları ile finansman sağlanacak.