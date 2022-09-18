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Haberler Ekonomi EYT'liye 3’lü maaş hesabı! Maaşlar nasıl bağlanacak? Nasıl hesaplanacak?

EYT'liye 3’lü maaş hesabı! Maaşlar nasıl bağlanacak? Nasıl hesaplanacak?

Yaşa takılanlara hazırlıkları yapılan yeni düzenleme ile emekli maaşının yolu açılacak. EYT'lilerin emekli maaşları da tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek...

Çığıl Ön Yener
18.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 18.09.2022 06:58
EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Maaşlar nasıl bağlanacak? Nasıl hesaplanacak?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yeni emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor.

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EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Maaşlar nasıl bağlanacak? Nasıl hesaplanacak?

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için ilgili bakanlıklardan oluşan komisyon hazırlıklarını sürdürüyor.

EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Maaşlar nasıl bağlanacak? Nasıl hesaplanacak?

Düzenleme ile Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yeni yıldan itibaren emeklilik yolunun açılması beklenirken; maaşların nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı merak ediliyor.

EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Maaşlar nasıl bağlanacak? Nasıl hesaplanacak?

TÜM KAZANÇLARA BAKILACAK
EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak.

EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Maaşlar nasıl bağlanacak? Nasıl hesaplanacak?

Buna göre; 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.

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