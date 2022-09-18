EYT'liye 3’lü maaş hesabı! Maaşlar nasıl bağlanacak? Nasıl hesaplanacak?
Yaşa takılanlara hazırlıkları yapılan yeni düzenleme ile emekli maaşının yolu açılacak. EYT'lilerin emekli maaşları da tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek...
18.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 18.09.2022 06:58
Düzenleme ile Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yeni yıldan itibaren emeklilik yolunun açılması beklenirken; maaşların nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı merak ediliyor.
TÜM KAZANÇLARA BAKILACAK
EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak.