BİM Ramazan ayı indirimli ürünleri! BİM Ramazan özel aktüel ürün kataloğu!

Müslüman vatandaşlar şimdiden 3 günlük market alışverişini yapmak için indirimleri araştırıyor. BİM market Ramazan ayına özel ihtiyaç duyulacak lezzetleri aktüel ürünler içerisinde sunuyor. Peki BİM Ramazan ayı özel aktüel ürünleri arasında neler var? BİM çalışma saatleri neler? BİM market bugün saat kaça kadar açık olacak? 2020 BİM Ramazan paketi satışa sunuldu mu? İşte merak edilenler…