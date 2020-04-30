RAMAZAN İMSAKİYE
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BİM Ramazan ayı indirimli ürünleri! BİM Ramazan özel aktüel ürün kataloğu!

Mübarek Ramazan ayı idrak edilirken marketler de Ramazan'a özel ürünleri satışa sunuyor. BİM market Ramazan ayına özel indirimli ürün katoloğunu yayınladı. Vatandaşlar hangi ürünlerde indirim olduğunu merak ederek internette sıkça araştırmaya başladı. Kuruyemişlerden baklavaya, Ramazan şerbetinden hurmaya, güllaçtan daha pek çok tatlıya kadar ürün alternatifi mevcut. Çok özel fiyatlarla sunulan BİM market Ramazan aktüel ürünleri arasında neler olduğunu görmek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

30.04.2020 17:11 - Son Güncelleme: 30.04.2020 17:19
BİM Ramazan ayı indirimli ürünleri! BİM Ramazan özel aktüel ürün kataloğu!

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal izolasyon için uygulanacak sokağa çıkma yasağı bu gece itibariyle başlıyor.

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BİM Ramazan ayı indirimli ürünleri! BİM Ramazan özel aktüel ürün kataloğu!

Müslüman vatandaşlar şimdiden 3 günlük market alışverişini yapmak için indirimleri araştırıyor. BİM market Ramazan ayına özel ihtiyaç duyulacak lezzetleri aktüel ürünler içerisinde sunuyor. Peki BİM Ramazan ayı özel aktüel ürünleri arasında neler var? BİM çalışma saatleri neler? BİM market bugün saat kaça kadar açık olacak? 2020 BİM Ramazan paketi satışa sunuldu mu? İşte merak edilenler…

BİM Ramazan ayı indirimli ürünleri! BİM Ramazan özel aktüel ürün kataloğu!

BİM RAMAZAN PAKETİ 2020

BİM marketten henüz ramazan paketlerine dair bir açıklama gelmedi. BİM Ramazan paketleri hazır olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

BİM Ramazan ayı indirimli ürünleri! BİM Ramazan özel aktüel ürün kataloğu!

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Sokağa çıkma kısıtlaması market çalışma saatlerini etkiledi. Alınan kararla beraber BİM market çalışma saatleri değişti. Bim marketleri sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü 08.00-23.00 saatleri arasında çalışacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü ise BİM 09:00 - 14:00 saatleri arasında hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı'nda alınan karar doğrultusunda ise BİM marketler Cumartesi ve Pazar günü kapalı olacak.

BİM Ramazan ayı indirimli ürünleri! BİM Ramazan özel aktüel ürün kataloğu!
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