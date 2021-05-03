Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih belli oldu! Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda: İşte tarihi...

Milyonlarca emekli için ödenecek bayram ikramiyesi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ikramiye zamları belli oldu. Emekliler, Ramazan Bayramı öncesi 1.100 TL ikramiye alacaklar. Peki, ikramiye kimlere ödenecek, nereye yatırılacak? İkramiye almak için başvuru gerekiyor mu? İşte emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

03.05.2021 22:20 - Son Güncelleme: 03.05.2021 22:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





