Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih belli oldu! Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda: İşte tarihi...
Milyonlarca emekli için ödenecek bayram ikramiyesi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ikramiye zamları belli oldu. Emekliler, Ramazan Bayramı öncesi 1.100 TL ikramiye alacaklar. Peki, ikramiye kimlere ödenecek, nereye yatırılacak? İkramiye almak için başvuru gerekiyor mu? İşte emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
03.05.2021 22:20
- Son Güncelleme: 03.05.2021 22:27
Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli ile dul ve yetim maaşı alanlar 2018 yılından bu her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000 TL'lik ikramiye alıyor.
Yasanın çıkmasıyla birlikte 1000 TL olarak ikramiye böylece yılda 2000 TL olarak ödendi. Ancak bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta verdiği 'zam' müjdesi emeklileri sevindirdi.
Başkan Erdoğan emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağını duyurmuştu.
Bunun üzerine biz de bu köşede üç formüllü bir hesaplama yapmıştık.
Bu formüllerden birisi de emeklilere yapılan zamlarda olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranının kullanılmasıydı.