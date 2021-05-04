RAMAZAN İMSAKİYE
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3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredi nasıl alınır? KOSGEB kredi başvuru ekranı! Kimler KOSGEB kredisine başvurabilir?

KOSGEB'ten 75 bin TL kredi müjdesi geldi! 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi sayesinde mikro işletmeler 30 bin TL, küçük işletmeler 75 bin TL ikramiye alabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık KOSGEB Hızlı Destek Programı'na başvuruların Pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu. Başvuruların başlamasıyla birlikte 75 bin TL KOSGEB kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Peki KOSGEB kredi başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

04.05.2021 00:18 - Son Güncelleme: 04.05.2021 00:18
3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredi nasıl alınır? KOSGEB kredi başvuru ekranı! Kimler KOSGEB kredisine başvurabilir?

KOSGEB kredi başvuru ekranı erişime açıldı. KOSGEB tarafından 3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredi müjdesi geldi ve krediye başvurular başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB için 5 milyar lira bütçeli yeni destek programını açıklamıştı. Salgın nedeniyle zor durumda kalan esnaflara böylelikle binlerce lira destek verilecek. Peki, KOSGEB kredi başvuru nasıl yapılır?

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3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredi nasıl alınır? KOSGEB kredi başvuru ekranı! Kimler KOSGEB kredisine başvurabilir?

Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.

3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredi nasıl alınır? KOSGEB kredi başvuru ekranı! Kimler KOSGEB kredisine başvurabilir?

KOSGEB Hızlı Destek Programı kapsamında mikro işletmelere 30 bin TL, Küçük işletmelere 75 bin TL kredi imkanı sunulacak.

3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredi nasıl alınır? KOSGEB kredi başvuru ekranı! Kimler KOSGEB kredisine başvurabilir?

Kullanılan sıfır faizli destek kredisi, MKİ'ler tarafından 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 4'er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte (toplam 5 yıl vade) geri ödenecektir.

3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredi nasıl alınır? KOSGEB kredi başvuru ekranı! Kimler KOSGEB kredisine başvurabilir?

Başvuru sistemine aşağıdaki belgelerin taranarak KOSGEB'e yüklenmesi gerekiyor. İşte belgeler;

Varsa; yasal sınırların üzerindeki vergi – SGK borcunun tecil ya da taksitlendirildiğini gösteren belge