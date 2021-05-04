3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredi nasıl alınır? KOSGEB kredi başvuru ekranı! Kimler KOSGEB kredisine başvurabilir?
KOSGEB'ten 75 bin TL kredi müjdesi geldi! 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi sayesinde mikro işletmeler 30 bin TL, küçük işletmeler 75 bin TL ikramiye alabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık KOSGEB Hızlı Destek Programı'na başvuruların Pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu. Başvuruların başlamasıyla birlikte 75 bin TL KOSGEB kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Peki KOSGEB kredi başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
KOSGEB kredi başvuru ekranı erişime açıldı. KOSGEB tarafından 3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredi müjdesi geldi ve krediye başvurular başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB için 5 milyar lira bütçeli yeni destek programını açıklamıştı. Salgın nedeniyle zor durumda kalan esnaflara böylelikle binlerce lira destek verilecek. Peki, KOSGEB kredi başvuru nasıl yapılır?
Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.