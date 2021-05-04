3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredi nasıl alınır? KOSGEB kredi başvuru ekranı! Kimler KOSGEB kredisine başvurabilir?

Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.