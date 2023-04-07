Acil 18-35 yaş arası, az ilkokul mezunu olan maaş alacak! Temizlikçi, hemşire, hasta karşılama... Hastanede çalışmak isteyenlere İŞKUR'dan yeni müjde!

İŞKUR yeni personel alımları başlattı. Buna göre onlarca ilde özel hastanelere temizlikçi, güvenlikçi, hemşire alımları yapılacak. Başvuru şartları arasında en az ilkokul mezunu şartı yer alıyor. 18-35 yaş arası herkesin başvurusu alınacak. Peki İŞKUR maaşları ne kadar, Hangi illerde, kaç kişi alınacak? İşte detaylar...