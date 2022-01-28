Emekli, emekli sandığı emeklileri, malul, dul yetim aylığı maaş farkı kaç para? Paralar son dakika bugün yattı mı? Kim ne kadar kaç TL alacak?
Emekli, emekli sandığı emeklileri, malul, dul yetim aylığı 14 günlük maaş farkları yattı mı? Sorusu vaatndaşların gündeminde yer alıyor. Emekli maaşı fark ödemelerinin yapılmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yaklaşık 2 milyondan çok emekliyi ilgilendiren ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan aylarda ortaya çıkan farkların 27 Ocak'ta ödemesi yapılacak. Uzun süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden emekli maaşı fark ödemelerinin yapılacağı tarihlerin belli olması sevinç yarattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada:
harp ve vazife malulleri, Emekli Sandığı emeklileri, malul, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödemesi 27 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. 5510 sayılı Kanun ilgili maddeleri kapsamında yer alan kişiler, 1 Ocak itibariyle ortaya çıkan maaş fark ödemesini, maaşlarını aldıkları bankalar veya PTT şubelerinden alabilecekler.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda
Ödeme Grupları ve Tarihleri Belirlendi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, aylıklarını her ay alanların Ocak ayı dahil olmak üzere 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilirken, üç er aylıklar halinde ödeme alanlar için gruplara göre tarihler paylaşıldı.